https://ria.ru/20220205/antonov-1771275602.html

Посольство в США будет работать до последнего дипломата, заявил Антонов

Посольство в США будет работать до последнего дипломата, заявил Антонов - РИА Новости, 05.02.2022

Посольство в США будет работать до последнего дипломата, заявил Антонов

Вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между США и РФ относится к компетенции президента, посольство же России готово "работать до последнего... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T21:25

2022-02-05T21:25

2022-02-05T21:35

сша

россия

в мире

анатолий антонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_530:438:3072:1868_1920x0_80_0_0_73676727eca5d14481d6e82c59f7b127.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между США и РФ относится к компетенции президента, посольство же России готово "работать до последнего дипломата", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Этот вопрос в компетенции нашего президента", - ответил Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" на вопрос ведущего, идет ли речь о полном разрыве дипломатических отношений с США."Хочу сказать это без пафоса... Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения", - добавил посол.

https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, в мире, анатолий антонов