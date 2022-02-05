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Посольство в США будет работать до последнего дипломата, заявил Антонов
Посольство в США будет работать до последнего дипломата, заявил Антонов - РИА Новости, 05.02.2022
Посольство в США будет работать до последнего дипломата, заявил Антонов
Вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между США и РФ относится к компетенции президента, посольство же России готово "работать до последнего... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T21:25
2022-02-05T21:25
2022-02-05T21:35
сша
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в мире
анатолий антонов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между США и РФ относится к компетенции президента, посольство же России готово "работать до последнего дипломата", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Этот вопрос в компетенции нашего президента", - ответил Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" на вопрос ведущего, идет ли речь о полном разрыве дипломатических отношений с США."Хочу сказать это без пафоса... Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения", - добавил посол.
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сша, россия, в мире, анатолий антонов
21:25 05.02.2022 (обновлено: 21:35 05.02.2022)
Посольство в США будет работать до последнего дипломата, заявил Антонов
Антонов о возможном разрыве дипотношений с США: будем работать до последнего дипломата