Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/antonov-1771275602.html
Посольство в США будет работать до последнего дипломата, заявил Антонов
Посольство в США будет работать до последнего дипломата, заявил Антонов - РИА Новости, 05.02.2022
Посольство в США будет работать до последнего дипломата, заявил Антонов
Вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между США и РФ относится к компетенции президента, посольство же России готово "работать до последнего... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T21:25
2022-02-05T21:35
сша
россия
в мире
анатолий антонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_530:438:3072:1868_1920x0_80_0_0_73676727eca5d14481d6e82c59f7b127.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между США и РФ относится к компетенции президента, посольство же России готово "работать до последнего дипломата", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Этот вопрос в компетенции нашего президента", - ответил Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" на вопрос ведущего, идет ли речь о полном разрыве дипломатических отношений с США."Хочу сказать это без пафоса... Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения", - добавил посол.
https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccc49a37ca003e66666eb317899d10dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, анатолий антонов
21:25 05.02.2022 (обновлено: 21:35 05.02.2022)
 
Посольство в США будет работать до последнего дипломата, заявил Антонов

Антонов о возможном разрыве дипотношений с США: будем работать до последнего дипломата

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между США и РФ относится к компетенции президента, посольство же России готово "работать до последнего дипломата", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Этот вопрос в компетенции нашего президента", - ответил Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" на вопрос ведущего, идет ли речь о полном разрыве дипломатических отношений с США.
"Хочу сказать это без пафоса... Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения", - добавил посол.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
19:29
В Китае объяснили США, чем обернется попытка запугать Россию
 
СШАРоссияВ миреАнатолий Антонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала