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Антонов заявил о консенсусе в США по поводу санкций против России
Антонов заявил о консенсусе в США по поводу санкций против России - РИА Новости, 05.02.2022
Антонов заявил о консенсусе в США по поводу санкций против России
Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в США есть полный консенсус о том, что нужны новые санкции против России, вопрос лишь в объёме и сроках. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T21:22
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сша
россия
вашингтон (город)
анатолий антонов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в США есть полный консенсус о том, что нужны новые санкции против России, вопрос лишь в объёме и сроках.Россия ожидает, что США введут против нее новые санкции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."К сожалению, санкции, мы их ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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сша, россия, вашингтон (город), анатолий антонов
21:22 05.02.2022 (обновлено: 21:30 05.02.2022)
 
Антонов заявил о консенсусе в США по поводу санкций против России

Посол Антонов заявил о консенсусе в США по поводу санкций против России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в США есть полный консенсус о том, что нужны новые санкции против России, вопрос лишь в объёме и сроках.
"Это печальная, конечно, история, каждый день мы наблюдаем дискуссии в Конгрессе. Есть полный консенсус в отношении того, что санкции нужны, вопрос лишь в их объёме и сроках", - сказал он в эфире YouTube-канала " СоловьевLive ".
Россия ожидает, что США введут против нее новые санкции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"К сожалению, санкции, мы их ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Московский Кремль и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 12:37
Bloomberg: Россия построила "финансовую крепость" против западных санкций
 
СШАРоссияВашингтон (город)Анатолий Антонов
 
 
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