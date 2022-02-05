https://ria.ru/20220205/antonov-1771275473.html
Антонов заявил о консенсусе в США по поводу санкций против России
Антонов заявил о консенсусе в США по поводу санкций против России - РИА Новости, 05.02.2022
Антонов заявил о консенсусе в США по поводу санкций против России
Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в США есть полный консенсус о том, что нужны новые санкции против России, вопрос лишь в объёме и сроках. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T21:22
2022-02-05T21:22
2022-02-05T21:30
сша
россия
вашингтон (город)
анатолий антонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_8c55856baf0e12e093e77eda72ef0b4e.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в США есть полный консенсус о том, что нужны новые санкции против России, вопрос лишь в объёме и сроках.Россия ожидает, что США введут против нее новые санкции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."К сожалению, санкции, мы их ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771050457.html
сша
россия
вашингтон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:213:2048:1749_1920x0_80_0_0_51b7e3376b9917a61355b90b0c4c2bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, вашингтон (город), анатолий антонов
21:22 05.02.2022 (обновлено: 21:30 05.02.2022)
Антонов заявил о консенсусе в США по поводу санкций против России
Посол Антонов заявил о консенсусе в США по поводу санкций против России