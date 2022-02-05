https://ria.ru/20220205/antonov-1771275473.html

Антонов заявил о консенсусе в США по поводу санкций против России

Антонов заявил о консенсусе в США по поводу санкций против России - РИА Новости, 05.02.2022

Антонов заявил о консенсусе в США по поводу санкций против России

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в США есть полный консенсус о том, что нужны новые санкции против России, вопрос лишь в объёме и сроках. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T21:22

2022-02-05T21:22

2022-02-05T21:30

сша

россия

вашингтон (город)

анатолий антонов

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в США есть полный консенсус о том, что нужны новые санкции против России, вопрос лишь в объёме и сроках.Россия ожидает, что США введут против нее новые санкции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."К сожалению, санкции, мы их ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771050457.html

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сша, россия, вашингтон (город), анатолий антонов