Талибы призвали СМИ в Афганистане следовать исламским ценностям
Представитель талибов Муджахид призвал СМИ в Афганистане следовать исламским ценностям
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КАБУЛ, 5 фев - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что СМИ в Афганистане должны быть беспристрастными и привержены исламским ценностям.
"Исламский Эмират (самоназвание политической системы талибов - ред.) привержен свободе СМИ, но СМИ также обязаны быть беспристрастными и привержены исламским и национальным ценностям. Мы стремимся устранить препятствия для СМИ и призываем их соблюдать закон о СМИ", - написал в Twitter представитель талибов Забиулла Муджахид.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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