Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20220205/afganistan-1771201143.html
Талибы призвали СМИ в Афганистане следовать исламским ценностям
Талибы призвали СМИ в Афганистане следовать исламским ценностям - РИА Новости, 05.02.2022
Талибы призвали СМИ в Афганистане следовать исламским ценностям
Движение "Талибан"* заявило, что СМИ в Афганистане должны быть беспристрастными и привержены исламским ценностям. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T08:36
2022-02-05T08:36
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
забиулла муджахид
талибан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150606/79/1506067906_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_f0dca0cb00f70766b76571a02af46409.jpg
КАБУЛ, 5 фев - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что СМИ в Афганистане должны быть беспристрастными и привержены исламским ценностям."Исламский Эмират (самоназвание политической системы талибов - ред.) привержен свободе СМИ, но СМИ также обязаны быть беспристрастными и привержены исламским и национальным ценностям. Мы стремимся устранить препятствия для СМИ и призываем их соблюдать закон о СМИ", - написал в Twitter представитель талибов Забиулла Муджахид.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211228/afganistan-1765779077.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150606/79/1506067906_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_4cad8af5e86f31b0beaf3746caba5bc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, забиулла муджахид, талибан
08:36 05.02.2022
 
Талибы призвали СМИ в Афганистане следовать исламским ценностям

Представитель талибов Муджахид призвал СМИ в Афганистане следовать исламским ценностям

© Fotolia / zhu difengМикрофон на радиостанции
Микрофон на радиостанции - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Fotolia / zhu difeng
Микрофон на радиостанции . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 5 фев - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что СМИ в Афганистане должны быть беспристрастными и привержены исламским ценностям.
"Исламский Эмират (самоназвание политической системы талибов - ред.) привержен свободе СМИ, но СМИ также обязаны быть беспристрастными и привержены исламским и национальным ценностям. Мы стремимся устранить препятствия для СМИ и призываем их соблюдать закон о СМИ", - написал в Twitter представитель талибов Забиулла Муджахид.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Афганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 10:54
Талибы запретили афганским СМИ показывать иностранные сериалы
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанЗабиулла МуджахидТалибан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала