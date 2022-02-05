https://ria.ru/20220205/afganistan-1771201143.html

Талибы призвали СМИ в Афганистане следовать исламским ценностям

Талибы призвали СМИ в Афганистане следовать исламским ценностям - РИА Новости, 05.02.2022

Талибы призвали СМИ в Афганистане следовать исламским ценностям

Движение "Талибан"* заявило, что СМИ в Афганистане должны быть беспристрастными и привержены исламским ценностям. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T08:36

2022-02-05T08:36

2022-02-05T08:36

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

забиулла муджахид

талибан

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КАБУЛ, 5 фев - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что СМИ в Афганистане должны быть беспристрастными и привержены исламским ценностям."Исламский Эмират (самоназвание политической системы талибов - ред.) привержен свободе СМИ, но СМИ также обязаны быть беспристрастными и привержены исламским и национальным ценностям. Мы стремимся устранить препятствия для СМИ и призываем их соблюдать закон о СМИ", - написал в Twitter представитель талибов Забиулла Муджахид.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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в мире, афганистан, забиулла муджахид, талибан