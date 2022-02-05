https://ria.ru/20220205/afganistan-1771199245.html

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 05.02.2022

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Афганистана недалеко от границы с Таджикистаном, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T07:43

2022-02-05T07:43

2022-02-05T07:43

афганистан

в мире

кундуз (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:5:2001:1130_1920x0_80_0_0_498fe9f027f6d3f1710acd04acb1dd3d.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Афганистана недалеко от границы с Таджикистаном, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки зафиксированы в 04.16 по времени UTC (07.16 мск). Эпицентр располагался в 205 километрах к востоку от города Кундуз. Очаг залегал на глубине 209 километров, указывают сейсмологи.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220205/otkrytiya-1771198982.html

афганистан

кундуз (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

афганистан, в мире, кундуз (провинция)