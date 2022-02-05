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В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 05.02.2022
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Афганистана недалеко от границы с Таджикистаном, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T07:43
2022-02-05T07:43
афганистан
в мире
кундуз (провинция)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Афганистана недалеко от границы с Таджикистаном, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки зафиксированы в 04.16 по времени UTC (07.16 мск). Эпицентр располагался в 205 километрах к востоку от города Кундуз. Очаг залегал на глубине 209 километров, указывают сейсмологи.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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афганистан
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афганистан, в мире, кундуз (провинция)
07:43 05.02.2022
 
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Афганистана недалеко от границы с Таджикистаном, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксированы в 04.16 по времени UTC (07.16 мск). Эпицентр располагался в 205 километрах к востоку от города Кундуз. Очаг залегал на глубине 209 километров, указывают сейсмологи.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
07:37Наука
В Крыму разработали метод обнаружения предвестников землетрясения
 
АфганистанВ миреКундуз (провинция)
 
 
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