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https://ria.ru/20220204/zelenskiy-1771186746.html
Поверенный в делах США рассказала о невыполненных обещаниях Зеленского
Поверенный в делах США рассказала о невыполненных обещаниях Зеленского - РИА Новости, 04.02.2022
Поверенный в делах США рассказала о невыполненных обещаниях Зеленского
Временно поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что затягивание процесса с назначением антикоррупционного прокурора ставит на кон репутацию... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T23:52
2022-02-04T23:55
в мире
савик шустер
сша
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Временно поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что затягивание процесса с назначением антикоррупционного прокурора ставит на кон репутацию ответственных за этот процесс, в том числе и репутацию президента Владимира Зеленского.В декабре 2021 года Квин заявила, что США призывают украинские власти назначить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до 2022 года.Она напомнила, что этот вопрос был поднят на наивысшем уровне."Президент Зеленский сказал нашему президенту, что он это сделает (доведен до конца вопрос назначения прокурора). В избирательной комиссии есть определенные члены, которые прошли весь процесс. Он занял более полутора лет. Есть кандидаты, которые готовы к работе. Но они отказываются сделать последний шаг - собраться вместе, создать кворум и отправить сообщение о кандидате чиновникам. И тогда будет все сделано. Весь процесс завершен. Так почему они этого не делают?! Я допускаю, что на них влияют корыстные интересы, которые не хотят, чтобы антикоррупционный прокурор был назначен", - сказала она в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", транслируемого в YouTube.Она допустила, что коррупционерам невыгодно назначение человека на эту должность. По ее словам, на комиссию оказывается большое давление, а ее члены не выполняют свою работу. Она призвала членов комиссии, наконец, собраться и сделать то, что должны.Отвечая на вопрос, стоит ли репутация Зеленского на кону в вопросе назначения антикоррупционного прокурора, Квин ответила, что речь идет не только о главе государства. "Репутация всех, кто говорил, что они выполнят это задание", - подчеркнула она.Ранее Зеленский заявил, что не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и отметил, что для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом.С 2015 по 2020 год ведомство возглавлял Назар Холодницкий. За несколько месяцев до истечения срока полномочий он уволился по собственному желанию. В январе стартовал конкурсный отбор на должность руководителя органа. Заявления на участие в конкурсе на замещении должности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали более ста человек. Проблемы с избранием нового главы САП могут поставить под угрозу безвизовый режим между Украиной и ЕС. Посольства ЕС и США ранее заявляли, что от этого процесса будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
https://ria.ru/20220204/ukraina-1771183294.html
https://ria.ru/20220202/ukaz-1770595089.html
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в мире, савик шустер, сша, украина, владимир зеленский
23:52 04.02.2022 (обновлено: 23:55 04.02.2022)
 
Поверенный в делах США рассказала о невыполненных обещаниях Зеленского

Поверенный в делах США Квин: Зеленский не назначил антикоррупционного прокурора

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Временно поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что затягивание процесса с назначением антикоррупционного прокурора ставит на кон репутацию ответственных за этот процесс, в том числе и репутацию президента Владимира Зеленского.
В декабре 2021 года Квин заявила, что США призывают украинские власти назначить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до 2022 года.
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Она напомнила, что этот вопрос был поднят на наивысшем уровне.
"Президент Зеленский сказал нашему президенту, что он это сделает (доведен до конца вопрос назначения прокурора). В избирательной комиссии есть определенные члены, которые прошли весь процесс. Он занял более полутора лет. Есть кандидаты, которые готовы к работе. Но они отказываются сделать последний шаг - собраться вместе, создать кворум и отправить сообщение о кандидате чиновникам. И тогда будет все сделано. Весь процесс завершен. Так почему они этого не делают?! Я допускаю, что на них влияют корыстные интересы, которые не хотят, чтобы антикоррупционный прокурор был назначен", - сказала она в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", транслируемого в YouTube.
Она допустила, что коррупционерам невыгодно назначение человека на эту должность. По ее словам, на комиссию оказывается большое давление, а ее члены не выполняют свою работу. Она призвала членов комиссии, наконец, собраться и сделать то, что должны.
Отвечая на вопрос, стоит ли репутация Зеленского на кону в вопросе назначения антикоррупционного прокурора, Квин ответила, что речь идет не только о главе государства. "Репутация всех, кто говорил, что они выполнят это задание", - подчеркнула она.
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Ранее Зеленский заявил, что не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и отметил, что для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом.
С 2015 по 2020 год ведомство возглавлял Назар Холодницкий. За несколько месяцев до истечения срока полномочий он уволился по собственному желанию. В январе стартовал конкурсный отбор на должность руководителя органа. Заявления на участие в конкурсе на замещении должности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали более ста человек. Проблемы с избранием нового главы САП могут поставить под угрозу безвизовый режим между Украиной и ЕС. Посольства ЕС и США ранее заявляли, что от этого процесса будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
 
В миреСавик ШустерСШАУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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