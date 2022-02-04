https://ria.ru/20220204/zelenskiy-1771056253.html

В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского в Турции

В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского в Турции - РИА Новости, 04.02.2022

В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского в Турции

В Кремле не отвергают возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского: российский лидер готов ради дела встречаться с кем... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:03

2022-02-04T13:03

2022-02-04T13:28

владимир путин

владимир зеленский

в мире

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. МОСКВА, В Кремле не отвергают возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского: российский лидер готов ради дела встречаться с кем угодно, важно, что будет в итоге переговоров, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы хотели бы, чтобы эта встреча состоялась несколько лет назад, и мы считаем, что она должна была состояться давно и что они должны проходить регулярно. Но для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы что-то выполнялось из предыдущих договоренностей. Мы удовлетворены, что идет процесс консультации на односторонней основе, удовлетворены, что состоялся долгожданный очередной раунд работы наших политсоветников, но давайте все-таки трезво смотреть на ситуацию", - сказал Песков.Однако, отметил он, из Киева сначала идут заявления о том, что выполнение "минских договоренностей" якобы будет означать развал Украины, потом идёт заявление министра иностранных дел о том, что выполнение "минских договоренностей" на условиях России невозможно."Очень трудно говорить о каких-то встречах на высшем уровне. Потому что встречи на высшем уровне всё-таки должны быть подготовленные, они не должны быть спонтанные, они не должны быть безрезультативными и несодержательными. Пока с подготовкой мы хромаем", - сказал Песков.Пресс-секретарь отметил, что под "минскими договоренностями" стоят подписи лидеров стран нормандской четверки и представителей самопровозглашённых республик. "Когда говорится о выполнении "минских договорённостей" на условиях России, о каких условиях идёт речь, на чьих условиях? Под "Минскими договоренностями" стоят подписи стран нормандской четверки и представителей самопровозглашенных республик", - подчеркнул представитель Кремля.

https://ria.ru/20220102/zelenskiy-1766423418.html

https://ria.ru/20220129/putin-1770126062.html

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владимир путин, владимир зеленский, в мире, россия, украина, дмитрий песков