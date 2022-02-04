https://ria.ru/20220204/youtube-1771134943.html

Народная милиция ЛНР подала заявку на разблокировку канала в YouTube

Народная милиция ЛНР подала заявку на разблокировку канала в YouTube - РИА Новости, 04.02.2022

Народная милиция ЛНР подала заявку на разблокировку канала в YouTube

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики подала заявку в YouTube на разблокировку своего канала, сообщил в пятницу официальный... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T18:18

2022-02-04T18:18

2022-02-04T18:18

в мире

россия

youtube

ситуация в днр и лнр

украина

лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595171060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_caf42d0bb2c47f7bc82924c5c8ec9bf2.jpg

ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики подала заявку в YouTube на разблокировку своего канала, сообщил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что видеохостинг YouTube заблокировал ряд информационных каналов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в том числе и канал Народной милиции ЛНР. В конце января Народная милиция заявила о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием "Crushing sword" против республик Донбасса."Мы уже подали заявку, где выразили свое несогласие с предпринятыми мерами. Однако непрозрачность правил и явная заангажированность платформы вместе с четко прослеживаемым политическим подтекстом данных действий не дает оснований надеяться на благоприятный исход и решение в нашу пользу", - пояснил Филипоненко.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220204/blokirovka-1771071748.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/lnr-1771023507.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, youtube, ситуация в днр и лнр, украина, лнр, донбасс