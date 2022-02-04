Народная милиция ЛНР подала заявку на разблокировку канала в YouTube
Представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко обвинил YouTube в ангажированности
Видеохостинг Youtube на экране ноутбука
ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики подала заявку в YouTube на разблокировку своего канала, сообщил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявили, что видеохостинг YouTube заблокировал ряд информационных каналов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в том числе и канал Народной милиции ЛНР. В конце января Народная милиция заявила о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием "Crushing sword" против республик Донбасса.
"Мы уже подали заявку, где выразили свое несогласие с предпринятыми мерами. Однако непрозрачность правил и явная заангажированность платформы вместе с четко прослеживаемым политическим подтекстом данных действий не дает оснований надеяться на благоприятный исход и решение в нашу пользу", - пояснил Филипоненко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.