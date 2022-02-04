Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/youtube-1771134943.html
Народная милиция ЛНР подала заявку на разблокировку канала в YouTube
Народная милиция ЛНР подала заявку на разблокировку канала в YouTube - РИА Новости, 04.02.2022
Народная милиция ЛНР подала заявку на разблокировку канала в YouTube
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики подала заявку в YouTube на разблокировку своего канала, сообщил в пятницу официальный... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T18:18
2022-02-04T18:18
в мире
россия
youtube
ситуация в днр и лнр
украина
лнр
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595171060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_caf42d0bb2c47f7bc82924c5c8ec9bf2.jpg
ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики подала заявку в YouTube на разблокировку своего канала, сообщил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что видеохостинг YouTube заблокировал ряд информационных каналов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в том числе и канал Народной милиции ЛНР. В конце января Народная милиция заявила о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием "Crushing sword" против республик Донбасса."Мы уже подали заявку, где выразили свое несогласие с предпринятыми мерами. Однако непрозрачность правил и явная заангажированность платформы вместе с четко прослеживаемым политическим подтекстом данных действий не дает оснований надеяться на благоприятный исход и решение в нашу пользу", - пояснил Филипоненко.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220204/blokirovka-1771071748.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220204/lnr-1771023507.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595171060_122:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_7ef05ef1019ce571261519ac5d299894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, youtube, ситуация в днр и лнр, украина, лнр, донбасс
18:18 04.02.2022
 
Народная милиция ЛНР подала заявку на разблокировку канала в YouTube

Представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко обвинил YouTube в ангажированности

© Фото : Unsplash/NordWood ThemesВидеохостинг Youtube на экране ноутбука
Видеохостинг Youtube на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Фото : Unsplash/NordWood Themes
Видеохостинг Youtube на экране ноутбука
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики подала заявку в YouTube на разблокировку своего канала, сообщил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявили, что видеохостинг YouTube заблокировал ряд информационных каналов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в том числе и канал Народной милиции ЛНР. В конце января Народная милиция заявила о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием "Crushing sword" против республик Донбасса.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
13:53
В ЛНР связали блокировку YouTube-каналов с возможным наступлением ВСУ
"Мы уже подали заявку, где выразили свое несогласие с предпринятыми мерами. Однако непрозрачность правил и явная заангажированность платформы вместе с четко прослеживаемым политическим подтекстом данных действий не дает оснований надеяться на благоприятный исход и решение в нашу пользу", - пояснил Филипоненко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
10:57В мире
В ЛНР заявили о "зачистке информационного поля" видеохостингом YouTube
 
В миреРоссияYouTubeСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаЛНРДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала