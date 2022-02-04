17:11 04.02.2022 (обновлено: 17:23 04.02.2022)
YouTube заблокировал канал Народной милиции ДНР
В Донецке заявили о блокировке YouTube-канала Народной милиции ДНР
Приложение Youtube на экране смартфона
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что его канал на YouTube был заблокирован.
"Четвертого февраля интернет-хостингом YouTube были заблокированы официальные информационные ресурсы Народных милиций нашей республики и Луганской... Блокирование информационных ресурсов Донецкой и Луганской народных республик является нарушением норм и принципов Организации Объединенных Наций, касающихся права на свободу информации... Наш канал, как и остальные отключенные ресурсы, имели значительную аудиторию, более 2 миллионов пользователей", - сказал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он отметил, что в ДНР расширят возможности по информационному вещанию.
"Пресс-служба донецкой Народной милиции будет продолжать свою деятельность по раскрытию агрессивных планов киевского режима. В ответ на украинскую и западную информационную агрессию мы расширим свои возможности по информационному вещанию", - сказал Басурин.
Ранее YouTube заблокировал ряд информационных каналов ЛНР и ДНР, в том числе и канал Народной милиции ЛНР. В конце января Народная милиция заявила о разработке украинскими спецслужбами, при поддержке западных, информационной кампании против республик Донбасса с кодовым названием Crushing sword.
"Считаем, что атака на наши интернет-ресурсы является частью информационной компании "Сокрушительный меч", развязанной западными и украинскими спецслужбами против наших республик. Целью является информационная блокада республик и лишение нас возможности оперативно доводить до мировой общественности о подготовке киевского режима к агрессии в Донбассе", - отметил Басурин.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.