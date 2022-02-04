https://ria.ru/20220204/youtube-1771120684.html

YouTube заблокировал канал Народной милиции ДНР

YouTube заблокировал канал Народной милиции ДНР - РИА Новости, 04.02.2022

YouTube заблокировал канал Народной милиции ДНР

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что его канал на YouTube был заблокирован. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:11

2022-02-04T17:11

2022-02-04T17:23

в мире

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что его канал на YouTube был заблокирован."Четвертого февраля интернет-хостингом YouTube были заблокированы официальные информационные ресурсы Народных милиций нашей республики и Луганской... Блокирование информационных ресурсов Донецкой и Луганской народных республик является нарушением норм и принципов Организации Объединенных Наций, касающихся права на свободу информации... Наш канал, как и остальные отключенные ресурсы, имели значительную аудиторию, более 2 миллионов пользователей", - сказал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он отметил, что в ДНР расширят возможности по информационному вещанию."Пресс-служба донецкой Народной милиции будет продолжать свою деятельность по раскрытию агрессивных планов киевского режима. В ответ на украинскую и западную информационную агрессию мы расширим свои возможности по информационному вещанию", - сказал Басурин.Ранее YouTube заблокировал ряд информационных каналов ЛНР и ДНР, в том числе и канал Народной милиции ЛНР. В конце января Народная милиция заявила о разработке украинскими спецслужбами, при поддержке западных, информационной кампании против республик Донбасса с кодовым названием Crushing sword."Считаем, что атака на наши интернет-ресурсы является частью информационной компании "Сокрушительный меч", развязанной западными и украинскими спецслужбами против наших республик. Целью является информационная блокада республик и лишение нас возможности оперативно доводить до мировой общественности о подготовке киевского режима к агрессии в Донбассе", - отметил Басурин.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220204/facebook-1771049850.html

https://ria.ru/20220204/germaniya-1771069489.html

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донецкая народная республика

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в мире, ситуация в днр и лнр, youtube, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика