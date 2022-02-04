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YouTube удалил канал Луганского информационного центра, сообщил главред
YouTube удалил канал Луганского информационного центра, сообщил главред - РИА Новости, 04.02.2022
YouTube удалил канал Луганского информационного центра, сообщил главред
Видеохостинг YouTube заблокировал канал Луганского информационного центра, сообщил РИА Новости главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T09:15
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технологии
луганск
youtube
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал канал Луганского информационного центра, сообщил РИА Новости главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой."Минувшей ночью был удален канал Луганского информационного центра в популярном видеохостинге YouTube. Причем это было сделано крайне бесцеремонно без всяких уведомлений и предупреждений. Просто взяли и удалили. За что и почему - непонятно", - рассказал Мешковой.Он уточнил, что ранее агентство уже сталкивалось с блокировкой канала на определенное время, либо блокировкой определенного видео, но были понятны формальные причины подобных действий."В данном случае причины таких действий со стороны видеохостинге нам непонятны", - уточнил собеседник агентства.
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технологии, луганск, youtube
09:15 04.02.2022 (обновлено: 09:29 04.02.2022)
 
YouTube удалил канал Луганского информационного центра, сообщил главред

Главред Луганского информационного центра Мешковой сообщил об удалении YouTube канала ЛИЦ

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал канал Луганского информационного центра, сообщил РИА Новости главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.
"Минувшей ночью был удален канал Луганского информационного центра в популярном видеохостинге YouTube. Причем это было сделано крайне бесцеремонно без всяких уведомлений и предупреждений. Просто взяли и удалили. За что и почему - непонятно", - рассказал Мешковой.
Он уточнил, что ранее агентство уже сталкивалось с блокировкой канала на определенное время, либо блокировкой определенного видео, но были понятны формальные причины подобных действий.
"В данном случае причины таких действий со стороны видеохостинге нам непонятны", - уточнил собеседник агентства.
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