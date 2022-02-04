https://ria.ru/20220204/youtube-1771004051.html

YouTube удалил канал Луганского информационного центра, сообщил главред

YouTube удалил канал Луганского информационного центра, сообщил главред - РИА Новости, 04.02.2022

YouTube удалил канал Луганского информационного центра, сообщил главред

Видеохостинг YouTube заблокировал канал Луганского информационного центра, сообщил РИА Новости главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T09:15

2022-02-04T09:15

2022-02-04T09:29

технологии

луганск

youtube

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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал канал Луганского информационного центра, сообщил РИА Новости главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой."Минувшей ночью был удален канал Луганского информационного центра в популярном видеохостинге YouTube. Причем это было сделано крайне бесцеремонно без всяких уведомлений и предупреждений. Просто взяли и удалили. За что и почему - непонятно", - рассказал Мешковой.Он уточнил, что ранее агентство уже сталкивалось с блокировкой канала на определенное время, либо блокировкой определенного видео, но были понятны формальные причины подобных действий."В данном случае причины таких действий со стороны видеохостинге нам непонятны", - уточнил собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/youtube-1752221824.html

луганск

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технологии, луганск, youtube