https://ria.ru/20220204/yazyk-1771016995.html

Потомки Пушкина призвали не забывать настоящий русский язык

Потомки Пушкина призвали не забывать настоящий русский язык - РИА Новости, 04.02.2022

Потомки Пушкина призвали не забывать настоящий русский язык

Русский язык сегодня сильно отличается от того, на каком говорили поколения назад: по мнению потомков русского поэта и писателя Александра Пушкина, сегодня язык РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T10:31

2022-02-04T10:31

2022-02-04T10:31

россия

александр пушкин

русский язык в мире

культура

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Русский язык сегодня сильно отличается от того, на каком говорили поколения назад: по мнению потомков русского поэта и писателя Александра Пушкина, сегодня язык стал короче и грубее, и такими темпами будущие поколения могут навсегда потерять изначальное богатство родного языка."Русский - не родной наш язык. Мы знаем литературный язык, родители и бабушки с дедушками говорили с нами на высоком русском. Но когда мы приезжаем в Россию и говорим с местными, у нас спрашивают, где мы учили русский, ведь многие известные нам слова уже никто не использует. Теперь в русском языке много сленга, американизмов… Это эволюция языка. Но так вы забываете свой настоящий, богатый русский язык", - поделилась мнением с РИА Новости представитель ветви Гоголей-Пушкиных, супруга последнего потомка рода по мужской линии Мария Пушкина.Последний потомок поэта Александр Пушкин согласен с супругой и в подтверждение ее слов рассказал корреспонденту РИА Новости историю, связанную с американизмами в русском языке."Однажды мы хотели заказать в кафе что-то к чаю. Я вижу то, что мы хотим, и говорю, указывая на это блюдо — "дайте мне, пожалуйста, часть ватрушки". Девушки за стойкой смотрели на меня круглыми глазами! Оказалось, что здесь, в России это уже называется "чизкейк". А у нас в семье рецепт передавался из поколения в поколение, даже есть книга на русском языке , где изображён этот пирог, и он называется "ватрушка", наши родители так готовили. Американцы взяли этот рецепт, и теперь все в мире знают его как чизкейк, но это неправильно", - рассказал Пушкин.Супруги не понимают, зачем нужно обращаться к американизмам, зная "настолько богатый язык", принимая во внимание, что "история с чизкейком и ватрушкой привела к искажению исторических фактов"."Я помню, когда к моей матери приезжали журналисты, они всегда говорили после интервью, обращаясь к маме, - какой у вас красивый, старинный русский язык. Но что с ним происходит сейчас?" - добавил Пушкин.В свою очередь Пушкина продолжила мысль мужа, отметив, что "раньше русский язык был красивее и богаче, а сейчас он грубый и краткий"."Жалко, что слова сокращаются. Мы так можем навсегда потерять язык", - резюмировала Пушкина.

https://realty.ria.ru/20211223/sf-1765165958.html

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россия, александр пушкин, русский язык в мире, культура