16:02 04.02.2022 (обновлено: 22:32 04.02.2022)
Фадеев попросил передать дело жены Янгулбаева на федеральный уровень
Глава СПЧ Фадеев попросил передать дело жены экс-судьи Янгулбаева в центральный аппарат СК
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник президента России, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник президента России, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился в Следственный комитет с просьбой передать дело жены экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой на федеральный уровень, сообщили в пресс-службе СПЧ.
"По мнению членов совета, уголовное дело супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева тесным образом связано с другим конфликтом — между руководством Чечни и ее сыновьями, которых называют администраторами интернет-ресурса, публикующего оскорбительные тексты в адрес руководства Чечни", — говорится в Telegram-канале совета.
В тексте отмечается, что расследование уголовного дела может быть дискредитировано.
"Риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть <...> оценены обществом как предвзятые и необъективные", — приводит пресс-служба слова из письма Фадеева на имя главы СК Александра Бастрыкина.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, сыновья Сайди Янгулбаева, уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Руководитель региона обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".
Семья экс-судьи Сайди Янгулбаева оказалась в центре внимания после того, как 20 января чеченские силовики увезли на допрос в Грозный его жену Зарему Мусаеву. Супруги проживали в Нижнем Новгороде. Самого мужчину не смогли доставить в республику из-за статуса федерального судьи в отставке. Третьего февраля коллегия судей Чечни прекратила отставку Янгулбаева, лишив его неприкосновенности.
Как рассказала РИА Новости нижегородский адвокат Наталья Добронравова, которую вызывали домой к Янгулбаевым для оказания юридической помощи, около подъезда находились люди в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Кадыров отметил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым <…> трижды отправляли повестку". Как отмечал глава региона, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Мусаеву арестовали до 1 апреля, ей предъявили обвинение по статье о нападении на сотрудника правопорядка.
Кроме того, Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член СПЧ Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". "Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против Кадырова, заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Издание попросило возбудить дело по пункту "а", части 2 статьи 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды").
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что надо разбираться, если есть прямые угрозы в адрес члена СПЧ и журналиста, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде. Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы — "и полиция начинает действовать". Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью сообщили РИА Новости, что уехали из страны.
24 января, 12:05Член СПЧ ответил на обвинения со стороны Кадырова