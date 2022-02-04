https://ria.ru/20220204/whatsapp-1771113325.html
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой - РИА Новости, 04.02.2022
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:43
2022-02-04T16:43
2022-02-04T16:43
технологии
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 16.16 мск было зафиксировано 1056 жалоб: у 75% пользователей возникли сложности с отправкой сообщений, 15% столкнулись с проблемами в работе приложения, 10% не могли авторизоваться.WhatsApp - принадлежащее компании Meta (ранее Facebook) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
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технологии, whatsapp inc., facebook, происшествия
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
Пользователи WhatsApp в разных странах сообщили о сбоях в работе сервиса