https://ria.ru/20220204/whatsapp-1771113325.html

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой - РИА Новости, 04.02.2022

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:43

2022-02-04T16:43

2022-02-04T16:43

технологии

whatsapp inc.

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происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 16.16 мск было зафиксировано 1056 жалоб: у 75% пользователей возникли сложности с отправкой сообщений, 15% столкнулись с проблемами в работе приложения, 10% не могли авторизоваться.WhatsApp - принадлежащее компании Meta (ранее Facebook) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

https://ria.ru/20220204/apple-1771053263.html

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, whatsapp inc., facebook, происшествия