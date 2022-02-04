https://ria.ru/20220204/vyplata-1770982178.html
В Госдуме предложили повысить ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами
В Госдуме предложили повысить ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами - РИА Новости, 04.02.2022
В Госдуме предложили повысить ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами
Депутаты от ЛДПР в пятницу внесут в Госдуму законопроект, предлагающий повысить размер ежемесячной выплаты для ухаживающих за инвалидами граждан до 13 тысяч... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T00:15
2022-02-04T00:15
2022-02-04T00:15
общество
россия
лдпр
ярослав нилов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР в пятницу внесут в Госдуму законопроект, предлагающий повысить размер ежемесячной выплаты для ухаживающих за инвалидами граждан до 13 тысяч рублей и предусмотреть ее индексацию, текст проекта доступен в Telegram-канале одного из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослава Нилова.В пояснительной записке к законопроекту авторы напоминают, что сейчас такая выплата установлена в размере 10 тысяч рублей без индексации.Ввиду этого, неработающим родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), которые ухаживают за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, предлагается предоставить "право на получение ежегодно индексируемой ежемесячной выплаты в размере 13 000 рублей, что сопоставимо с прогнозируемой величиной МРОТ в 2023 году".Для проживающий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях размер выплаты увеличивается на районный коэффициент, применяемый при определении размеров пенсии, уточняется в документе.Отдельно авторы отмечают необходимость ежегодной индексации данной выплаты - "исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год". Ее коэффициент предлагается определять правительству РФ.
https://ria.ru/20220201/vyplaty-1770432449.html
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общество, россия, лдпр, ярослав нилов
В Госдуме предложили повысить ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами
Депутат Нилов: ЛДПР предлагает повысить до 13 тысяч рублей выплаты по уходу за инвалидами