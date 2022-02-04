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Главком ВСУ оценил угрозу "российского вторжения"
Главком ВСУ оценил угрозу "российского вторжения" - РИА Новости, 04.02.2022
Главком ВСУ оценил угрозу "российского вторжения"
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в эфире телеканала "1+1", что еженедельно получает от США разведданные о ситуации на... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T01:56
2022-02-04T01:56
в мире
россия
нато
сша
вооруженные силы украины
украина
валерий залужный
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КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в эфире телеканала "1+1", что еженедельно получает от США разведданные о ситуации на границе с Россией.Он также заявил, что российские войска якобы продолжают прибывать к украинским границам, однако угрозы вторжения на сегодняшний день нет.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов.
https://ria.ru/20220204/krym-1770983855.html
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в мире, россия, нато, сша, вооруженные силы украины, украина, валерий залужный
01:56 04.02.2022
 
Главком ВСУ оценил угрозу "российского вторжения"

Главком ВСУ Залужный: угрозы "российского вторжения" на сегодняшний день нет

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
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КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в эфире телеканала "1+1", что еженедельно получает от США разведданные о ситуации на границе с Россией.
"Вооруженные силы Украины давно отслеживают деятельность ВС Российской Федерации. Для отслеживания ситуации мы привлекаем и возможности наших партнеров. Я, по крайней мере, один раз в неделю разговариваю с главой комитета начальников штабов США, он дает мне ответы на все вопросы, которые касаются интересующей меня разведывательной информации… Мы готовим и определенные группировки, чтобы можно было дать отпор, мероприятия по планированию и практические тренировки. Все что можно, мы на сегодняшний день делаем", - заявил Залужный.
Он также заявил, что российские войска якобы продолжают прибывать к украинским границам, однако угрозы вторжения на сегодняшний день нет.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов.
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