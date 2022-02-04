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Путин встретится с Макроном 7 февраля
Путин встретится с Макроном 7 февраля - РИА Новости, 04.02.2022
Путин встретится с Макроном 7 февраля
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по итогам переговоров запланирована пресс-конференция,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:11
2022-02-04T13:14
москва
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков
россия
франция
сша
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по итогам переговоров запланирована пресс-конференция, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Да, действительно, Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве, в понедельник будут переговоры российско-французские, будет совместная пресс-конференция", - сказал Песков.Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на предстоящих в понедельник переговорах в Москве в первую очередь обсудят гарантии безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Много тем на повестке дня, в первую очередь, конечно, это обсуждение ситуации с гарантиями безопасности", - сказал Песков.Президент РФ Владимир Путин на переговорах в Москве изложит президенту Франции Эммануэлю Макрону свои озабоченности и видение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Путин будет готов французскому коллеге продолжить ту дискуссию, которую они начали в ходе нескольких телефонных разговоров, которые имели место за последние дни, изложить наши озабоченности, изложить наше видение ситуации и наше понимание того, что мы получили в качестве ответа от Соединенных Штатов и НАТО", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что переговоры станут хорошей возможностью "хотя бы пару слов сказать по двусторонним отношениям, кои очень важны для нас"
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москва, в мире, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, россия, франция, сша, нато
13:11 04.02.2022 (обновлено: 13:14 04.02.2022)
 
Путин встретится с Макроном 7 февраля

Президент Путин встретится с главой Франции Макроном 7 февраля в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по итогам переговоров запланирована пресс-конференция, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Да, действительно, Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве, в понедельник будут переговоры российско-французские, будет совместная пресс-конференция", - сказал Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 20:59
Французы ополчились на Макрона после его разговора с Путиным
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на предстоящих в понедельник переговорах в Москве в первую очередь обсудят гарантии безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Много тем на повестке дня, в первую очередь, конечно, это обсуждение ситуации с гарантиями безопасности", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин на переговорах в Москве изложит президенту Франции Эммануэлю Макрону свои озабоченности и видение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Путин будет готов французскому коллеге продолжить ту дискуссию, которую они начали в ходе нескольких телефонных разговоров, которые имели место за последние дни, изложить наши озабоченности, изложить наше видение ситуации и наше понимание того, что мы получили в качестве ответа от Соединенных Штатов и НАТО", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что переговоры станут хорошей возможностью "хотя бы пару слов сказать по двусторонним отношениям, кои очень важны для нас"
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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МоскваВ миреВладимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий ПесковРоссияФранцияСШАНАТО
 
 
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