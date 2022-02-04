13:11 04.02.2022 (обновлено: 13:14 04.02.2022)
Путин встретится с Макроном 7 февраля
Президент Путин встретится с главой Франции Макроном 7 февраля в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по итогам переговоров запланирована пресс-конференция, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Да, действительно, Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве, в понедельник будут переговоры российско-французские, будет совместная пресс-конференция", - сказал Песков.
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Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на предстоящих в понедельник переговорах в Москве в первую очередь обсудят гарантии безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Много тем на повестке дня, в первую очередь, конечно, это обсуждение ситуации с гарантиями безопасности", - сказал Песков.
"Путин будет готов французскому коллеге продолжить ту дискуссию, которую они начали в ходе нескольких телефонных разговоров, которые имели место за последние дни, изложить наши озабоченности, изложить наше видение ситуации и наше понимание того, что мы получили в качестве ответа от Соединенных Штатов и НАТО", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что переговоры станут хорошей возможностью "хотя бы пару слов сказать по двусторонним отношениям, кои очень важны для нас"