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Путин встретится с Макроном 7 февраля

Путин встретится с Макроном 7 февраля - РИА Новости, 04.02.2022

Путин встретится с Макроном 7 февраля

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по итогам переговоров запланирована пресс-конференция,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:11

2022-02-04T13:11

2022-02-04T13:14

москва

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по итогам переговоров запланирована пресс-конференция, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Да, действительно, Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве, в понедельник будут переговоры российско-французские, будет совместная пресс-конференция", - сказал Песков.Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на предстоящих в понедельник переговорах в Москве в первую очередь обсудят гарантии безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Много тем на повестке дня, в первую очередь, конечно, это обсуждение ситуации с гарантиями безопасности", - сказал Песков.Президент РФ Владимир Путин на переговорах в Москве изложит президенту Франции Эммануэлю Макрону свои озабоченности и видение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Путин будет готов французскому коллеге продолжить ту дискуссию, которую они начали в ходе нескольких телефонных разговоров, которые имели место за последние дни, изложить наши озабоченности, изложить наше видение ситуации и наше понимание того, что мы получили в качестве ответа от Соединенных Штатов и НАТО", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что переговоры станут хорошей возможностью "хотя бы пару слов сказать по двусторонним отношениям, кои очень важны для нас"

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