Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/voyna-1771053270.html
Россия и Китай будут осуждать попытки запятнать честь стран-победительниц
Россия и Китай будут осуждать попытки запятнать честь стран-победительниц - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай будут осуждать попытки запятнать честь стран-победительниц
РФ и КНР будут осуждать действия по нивелированию ответственности фашистских агрессоров и попытки запятнать честь стран-победительниц. Текст соответствующего... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:48
2022-02-04T12:48
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_0:83:3188:1876_1920x0_80_0_0_d0d4d5980af0df4cdd31e0e9be12982f.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ и КНР будут осуждать действия по нивелированию ответственности фашистских агрессоров и попытки запятнать честь стран-победительниц. Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."В целях не допустить повторения трагедии мировой войны стороны будут решительно осуждать действия, направленные на то, чтобы нивелировать ответственность за злодеяния фашистских агрессоров, милитаристских захватчиков и их пособников, осквернить и запятнать честь стран-победительниц", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220128/voyna-1769888025.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d251905f2f38a9891203dbd70a005aa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вторая мировая война (1939-1945), россия, китай
12:48 04.02.2022
 
Россия и Китай будут осуждать попытки запятнать честь стран-победительниц

Россия и Китай будут осуждать попытки запятнать честь стран-победительниц Второй мировой

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ и КНР будут осуждать действия по нивелированию ответственности фашистских агрессоров и попытки запятнать честь стран-победительниц. Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
"В целях не допустить повторения трагедии мировой войны стороны будут решительно осуждать действия, направленные на то, чтобы нивелировать ответственность за злодеяния фашистских агрессоров, милитаристских захватчиков и их пособников, осквернить и запятнать честь стран-победительниц", - говорится в заявлении.
Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 00:20
Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
 
В миреВторая мировая война (1939-1945)РоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала