https://ria.ru/20220204/voyna-1771053270.html
Россия и Китай будут осуждать попытки запятнать честь стран-победительниц
Россия и Китай будут осуждать попытки запятнать честь стран-победительниц - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай будут осуждать попытки запятнать честь стран-победительниц
РФ и КНР будут осуждать действия по нивелированию ответственности фашистских агрессоров и попытки запятнать честь стран-победительниц. Текст соответствующего... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:48
2022-02-04T12:48
2022-02-04T12:48
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_0:83:3188:1876_1920x0_80_0_0_d0d4d5980af0df4cdd31e0e9be12982f.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ и КНР будут осуждать действия по нивелированию ответственности фашистских агрессоров и попытки запятнать честь стран-победительниц. Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."В целях не допустить повторения трагедии мировой войны стороны будут решительно осуждать действия, направленные на то, чтобы нивелировать ответственность за злодеяния фашистских агрессоров, милитаристских захватчиков и их пособников, осквернить и запятнать честь стран-победительниц", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220128/voyna-1769888025.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d251905f2f38a9891203dbd70a005aa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вторая мировая война (1939-1945), россия, китай
Россия и Китай будут осуждать попытки запятнать честь стран-победительниц
Россия и Китай будут осуждать попытки запятнать честь стран-победительниц Второй мировой