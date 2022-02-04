https://ria.ru/20220204/voyna-1771053270.html

Россия и Китай будут осуждать попытки запятнать честь стран-победительниц

Россия и Китай будут осуждать попытки запятнать честь стран-победительниц - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай будут осуждать попытки запятнать честь стран-победительниц

РФ и КНР будут осуждать действия по нивелированию ответственности фашистских агрессоров и попытки запятнать честь стран-победительниц. Текст соответствующего... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:48

2022-02-04T12:48

2022-02-04T12:48

в мире

вторая мировая война (1939-1945)

россия

китай

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ и КНР будут осуждать действия по нивелированию ответственности фашистских агрессоров и попытки запятнать честь стран-победительниц. Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."В целях не допустить повторения трагедии мировой войны стороны будут решительно осуждать действия, направленные на то, чтобы нивелировать ответственность за злодеяния фашистских агрессоров, милитаристских захватчиков и их пособников, осквернить и запятнать честь стран-победительниц", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220128/voyna-1769888025.html

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в мире, вторая мировая война (1939-1945), россия, китай