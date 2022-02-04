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Крупный сбой ВКонтакте. Что случилось
Более 70 тысяч пользователей "ВКонтакте" сообщили о сбое - РИА Новости, 04.02.2022
Крупный сбой ВКонтакте. Что случилось
Более 70 тысяч пользователей "ВКонтакте" на пике сообщили о сбоях в работе соцсети, следует из графика, опубликованного на сайте Downdetector. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T20:48
2022-02-04T21:34
общество
россия
вконтакте
технологии
соцсети
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 70 тысяч пользователей "ВКонтакте" на пике сообщили о сбоях в работе соцсети, следует из графика, опубликованного на сайте Downdetector.Так, к 19:01 по московскому времени число сообщений о неполадках достигало 70 тысяч. К 20:21 их количество снизилось до девяти тысяч.По данным сайта, у 52 процентов пользователей не работает приложение ВК на смартфоне, еще 41 процент сообщил об "упавшем" сайте.С неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и других российских городов. В самой соцсети уже подтвердили в беседе с РИА Новости, что у некоторых посетителей могут быть проблемы с доступом, работу восстанавливают.
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общество, россия, вконтакте, технологии, соцсети
20:48 04.02.2022 (обновлено: 21:34 04.02.2022)
 
Более 70 тысяч пользователей "ВКонтакте" сообщили о сбое

Более 70 тысяч пользователей сообщили о сбое во "ВКонтакте"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте"
Страница социальной сети Вконтакте - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети "Вконтакте". Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 70 тысяч пользователей "ВКонтакте" на пике сообщили о сбоях в работе соцсети, следует из графика, опубликованного на сайте Downdetector.
Так, к 19:01 по московскому времени число сообщений о неполадках достигало 70 тысяч. К 20:21 их количество снизилось до девяти тысяч.
По данным сайта, у 52 процентов пользователей не работает приложение ВК на смартфоне, еще 41 процент сообщил об "упавшем" сайте.
С неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и других российских городов. В самой соцсети уже подтвердили в беседе с РИА Новости, что у некоторых посетителей могут быть проблемы с доступом, работу восстанавливают.
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