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Крупный сбой ВКонтакте. Что случилось
Более 70 тысяч пользователей "ВКонтакте" сообщили о сбое - РИА Новости, 04.02.2022
Крупный сбой ВКонтакте. Что случилось
Более 70 тысяч пользователей "ВКонтакте" на пике сообщили о сбоях в работе соцсети, следует из графика, опубликованного на сайте Downdetector. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T20:48
2022-02-04T20:48
2022-02-04T21:34
общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 70 тысяч пользователей "ВКонтакте" на пике сообщили о сбоях в работе соцсети, следует из графика, опубликованного на сайте Downdetector.Так, к 19:01 по московскому времени число сообщений о неполадках достигало 70 тысяч. К 20:21 их количество снизилось до девяти тысяч.По данным сайта, у 52 процентов пользователей не работает приложение ВК на смартфоне, еще 41 процент сообщил об "упавшем" сайте.С неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и других российских городов. В самой соцсети уже подтвердили в беседе с РИА Новости, что у некоторых посетителей могут быть проблемы с доступом, работу восстанавливают.
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общество, россия, вконтакте, технологии, соцсети
20:48 04.02.2022 (обновлено: 21:34 04.02.2022)
Более 70 тысяч пользователей "ВКонтакте" сообщили о сбое
Более 70 тысяч пользователей сообщили о сбое во "ВКонтакте"