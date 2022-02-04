https://ria.ru/20220204/vk-1771163787.html

Крупный сбой ВКонтакте. Что случилось

Более 70 тысяч пользователей "ВКонтакте" сообщили о сбое - РИА Новости, 04.02.2022

Крупный сбой ВКонтакте. Что случилось

Более 70 тысяч пользователей "ВКонтакте" на пике сообщили о сбоях в работе соцсети, следует из графика, опубликованного на сайте Downdetector. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T20:48

2022-02-04T20:48

2022-02-04T21:34

общество

россия

вконтакте

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 70 тысяч пользователей "ВКонтакте" на пике сообщили о сбоях в работе соцсети, следует из графика, опубликованного на сайте Downdetector.Так, к 19:01 по московскому времени число сообщений о неполадках достигало 70 тысяч. К 20:21 их количество снизилось до девяти тысяч.По данным сайта, у 52 процентов пользователей не работает приложение ВК на смартфоне, еще 41 процент сообщил об "упавшем" сайте.С неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и других российских городов. В самой соцсети уже подтвердили в беседе с РИА Новости, что у некоторых посетителей могут быть проблемы с доступом, работу восстанавливают.

https://ria.ru/20220201/alisa-1770460467.html

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общество, россия, вконтакте, технологии, соцсети