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Посол заявил о трудностях при получении виз в Британию для дипломатов

Посол заявил о трудностях при получении виз в Британию для дипломатов - РИА Новости, 04.02.2022

Посол заявил о трудностях при получении виз в Британию для дипломатов

Россия испытывает сложности с получением виз для отправки новых сотрудников в посольство в Лондоне, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:07

2022-02-04T11:07

2022-02-04T12:33

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тереза мэй

сергей скрипаль

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великобритания

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ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости. Россия испытывает сложности с получением виз для отправки новых сотрудников в посольство в Лондоне, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин."У нас трудности с выдачей виз для прибытия новых дипломатов, новых сотрудников административно-технического состава. Все это есть. Это долго, сложно. Это все происходит в борьбе, и нередко происходят очень неприятные вещи, особенно когда их не ждешь", - сказал посол.Он подчеркнул, что дипломаты в Британии живут в неблагоприятном окружении, потому что власти страны официально объявили Россию угрозой для себя."Здесь есть очень тонкая грань с враждебностью, даже в английском языке очень сложно провести эту грань, это не враждебность, но очень близко к этому, поэтому у нас куча проблем, без сомнения, как у дипломатической миссии, они сохраняются", - отметил глава российской дипмисии.Посол рассказал, что в настоящее время в посольстве в Лондоне в общей сложности работают около 30 дипломатов.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта 2018 года объявила о высылке из королевства 23 российских дипломатов (более трети сотрудников посольства России в стране) и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Поводом послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.Читайте полный текст интервью Андрея Келина >>

https://ria.ru/20220202/spiral-1770748409.html

https://ria.ru/20220131/sovet-1770267570.html

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россия

лондон

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в мире, тереза мэй, сергей скрипаль, солсбери, россия, лондон, главное разведывательное управление рф, великобритания, андрей келин