В США ответили, кто виноват в эскалации кризиса вокруг Украины. И это не Россия

09:52 04.02.2022 (обновлено: 15:02 04.02.2022)
В США объяснили, почему Байден, а не Россия, виновен в кризисе на Украине
Сенатор Круз обвинил президента США Байдена в эскалации ситуации на Украине
© AP Photo / Justin HayworthСенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз
© AP Photo / Justin Hayworth
Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эскалация ситуации вокруг Украины произошла после того, как сменился "обитатель Овального кабинета", обратил внимание сенатор-республиканец Тед Круз, слова которого приводит издание The Hill.
"Почему Россия не напала на Украину в 2017 году? Почему этого не произошло в 2018, 2019 или 2020 году? Что изменилось?" — задается вопросом политик.
Сам же отвечая на него, он приходит к выводу, что причиной текущей напряженности стал нынешний президент США Джо Байден, который "продемонстрировал слабость и попустительство практически сразу после того, как "положил руку на Библию", произнося клятву при инаугурации.
В последнее время отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество своих сил и техники в Восточной Европе.
В Москве отвергают подобные обвинения, отмечая, что перемещают войска в пределах своей территории. Россия также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации напряженности на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.