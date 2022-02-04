https://ria.ru/20220204/vinovnik-1771009497.html

В США ответили, кто виноват в эскалации кризиса вокруг Украины. И это не Россия

В США объяснили, почему Байден, а не Россия, виновен в кризисе на Украине - РИА Новости, 04.02.2022

В США ответили, кто виноват в эскалации кризиса вокруг Украины. И это не Россия

Эскалация ситуации вокруг Украины произошла после того, как сменился "обитатель Овального кабинета", обратил внимание сенатор-республиканец Тед Круз, слова... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T09:52

2022-02-04T09:52

2022-02-04T15:02

в мире

украина

сша

тед круз (сенатор от штата техас)

россия

джо байден

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эскалация ситуации вокруг Украины произошла после того, как сменился "обитатель Овального кабинета", обратил внимание сенатор-республиканец Тед Круз, слова которого приводит издание The Hill.Сам же отвечая на него, он приходит к выводу, что причиной текущей напряженности стал нынешний президент США Джо Байден, который "продемонстрировал слабость и попустительство практически сразу после того, как "положил руку на Библию", произнося клятву при инаугурации.В последнее время отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество своих сил и техники в Восточной Европе.В Москве отвергают подобные обвинения, отмечая, что перемещают войска в пределах своей территории. Россия также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации напряженности на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220204/slabina-1771001153.html

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в мире, украина, сша, тед круз (сенатор от штата техас), россия, джо байден