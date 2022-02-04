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В США ответили, кто виноват в эскалации кризиса вокруг Украины. И это не Россия
В США объяснили, почему Байден, а не Россия, виновен в кризисе на Украине - РИА Новости, 04.02.2022
В США ответили, кто виноват в эскалации кризиса вокруг Украины. И это не Россия
Эскалация ситуации вокруг Украины произошла после того, как сменился "обитатель Овального кабинета", обратил внимание сенатор-республиканец Тед Круз, слова... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T09:52
2022-02-04T15:02
в мире
украина
сша
тед круз (сенатор от штата техас)
россия
джо байден
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эскалация ситуации вокруг Украины произошла после того, как сменился "обитатель Овального кабинета", обратил внимание сенатор-республиканец Тед Круз, слова которого приводит издание The Hill.Сам же отвечая на него, он приходит к выводу, что причиной текущей напряженности стал нынешний президент США Джо Байден, который "продемонстрировал слабость и попустительство практически сразу после того, как "положил руку на Библию", произнося клятву при инаугурации.В последнее время отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество своих сил и техники в Восточной Европе.В Москве отвергают подобные обвинения, отмечая, что перемещают войска в пределах своей территории. Россия также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации напряженности на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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в мире, украина, сша, тед круз (сенатор от штата техас), россия, джо байден
09:52 04.02.2022 (обновлено: 15:02 04.02.2022)
 
В США объяснили, почему Байден, а не Россия, виновен в кризисе на Украине

Сенатор Круз обвинил президента США Байдена в эскалации ситуации на Украине

© AP Photo / Justin HayworthСенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз
Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Justin Hayworth
Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эскалация ситуации вокруг Украины произошла после того, как сменился "обитатель Овального кабинета", обратил внимание сенатор-республиканец Тед Круз, слова которого приводит издание The Hill.

"Почему Россия не напала на Украину в 2017 году? Почему этого не произошло в 2018, 2019 или 2020 году? Что изменилось?" — задается вопросом политик.

Сам же отвечая на него, он приходит к выводу, что причиной текущей напряженности стал нынешний президент США Джо Байден, который "продемонстрировал слабость и попустительство практически сразу после того, как "положил руку на Библию", произнося клятву при инаугурации.
В последнее время отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество своих сил и техники в Восточной Европе.
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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В Москве отвергают подобные обвинения, отмечая, что перемещают войска в пределах своей территории. Россия также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации напряженности на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
 
В миреУкраинаСШАТед Круз (сенатор от штата Техас)РоссияДжо Байден
 
 
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