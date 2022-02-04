https://ria.ru/20220204/videoprovokatsii-1771040750.html

Лавров назвал заявления США о "подготовке" Россией видеопровокаций бредом

Лавров назвал заявления США о "подготовке" Россией видеопровокаций бредом - РИА Новости, 04.02.2022

Лавров назвал заявления США о "подготовке" Россией видеопровокаций бредом

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бредом заявления США о том, что Россия якобы готовит видеопровокации для начала "атаки" на Украину. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:03

2022-02-04T12:03

2022-02-04T16:31

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сергей лавров

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владимир чижов

нед прайс

эстония

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бредом заявления США о том, что Россия якобы готовит видеопровокации для начала "атаки" на Украину."Не мне гадать, почему наши западные коллеги могут в современных условиях удивляться. Они удивляются по поводу и без повода, в основном без повода, либо по поводам, которые они сами выдумывают. Я тут читал, смотрел в интернете какие-то заявления госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбасс. Ну, я не знаю, бредовость такого рода измышлений, а их с каждым днем становится все больше, очевидна любому мало-мальски опытному политологу", - сказал Лавров телеканалу Рен-ТВ.Власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. На просьбу СМИ предоставить доказательства представитель госдепа Нед Прайс призвал верить на слово американскому правительству. Со своей стороны, постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг эти утверждения. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".На этом фоне Народная милиция ЛНГ сообщила о прибытии в Донбасс представителей СМИ Британии, США и Эстонии, которые подготовят постановочные сюжеты о якобы "агрессии России".

https://ria.ru/20220204/swift-1771004425.html

https://ria.ru/20220203/kiev-1770970919.html

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россия

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Лавров прокомментировал заявления США о "подготовке" Россией видеопровокаций Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бредом заявления США о том, что Россия якобы готовит видеопровокации для начала "атаки" на Украину. "Не мне гадать, почему наши западные коллеги могут в современных условиях удивляться. Они удивляются по поводу и без повода, в основном без повода, либо по поводам, которые они сами выдумывают. Я тут читал, смотрел в интернете какие-то заявления госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбасс. Ну, я не знаю, бредовость такого рода измышлений, а их с каждым днем становится все больше, очевидна любому мало-мальски опытному политологу", - сказал Лавров телеканалу Рен-ТВ. 2022-02-04T12:03 true PT0M28S

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ситуация в днр и лнр, в мире, сергей лавров, сша, украина, владимир чижов, нед прайс, эстония, россия, евросоюз