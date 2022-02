https://ria.ru/20220204/video-1771146419.html

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Группа Red Hot Chili Peppers выпустила клип на сингл Black Summer. Об этом музыканты рассказали в Instagram-аккаунте коллектива. В видео показано, как рокеры выступают на фоне гигантского экрана. На нем появляются кадры с изображением леса, пустыни, мегаполиса. В клипе снялся гитарист Джон Фрушанте. Он вновь играет в группе спустя десять лет после своего ухода. Также стало известно, что скоро выйдет новый альбом группы. Он называется "Unlimited Love". Исполнительный продюсер диска — Рик Рубин. С ним музыканты сотрудничают с 1990-х годов. Он продюсировал все студийные пластинки Red Hot Chili Peppers, кроме "The Getaway". "Мы потратили тысячи часов, вместе и по отдельности, оттачивая мастерство и поддерживая друг друга, чтобы записать лучший альбом, который мы можем сделать", — написали музыканты. Новых песен фанаты ждали почти шесть лет. Релиз предыдущего диска Red Hot Chili Peppers состоялся в 2016 году. Недавно участники ню-метал группы Korn представили новый трек "Lost in the Grandeur".

