https://ria.ru/20220204/video-1771146419.html
Группа Red Hot Chili Peppers выпустила клип на сингл
Группа Red Hot Chili Peppers выпустила клип на сингл - РИА Новости, 04.02.2022
Группа Red Hot Chili Peppers выпустила клип на сингл
Группа Red Hot Chili Peppers выпустила клип на сингл Black Summer. Об этом музыканты рассказали в Instagram-аккаунте коллектива. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T19:26
2022-02-04T19:26
2022-02-04T19:26
шоубиз
red hot chili peppers
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771141713_443:0:2324:1058_1920x0_80_0_0_9935784fa1d21d254f738bf2903cad3d.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Группа Red Hot Chili Peppers выпустила клип на сингл Black Summer. Об этом музыканты рассказали в Instagram-аккаунте коллектива. В видео показано, как рокеры выступают на фоне гигантского экрана. На нем появляются кадры с изображением леса, пустыни, мегаполиса. В клипе снялся гитарист Джон Фрушанте. Он вновь играет в группе спустя десять лет после своего ухода. Также стало известно, что скоро выйдет новый альбом группы. Он называется "Unlimited Love". Исполнительный продюсер диска — Рик Рубин. С ним музыканты сотрудничают с 1990-х годов. Он продюсировал все студийные пластинки Red Hot Chili Peppers, кроме "The Getaway". "Мы потратили тысячи часов, вместе и по отдельности, оттачивая мастерство и поддерживая друг друга, чтобы записать лучший альбом, который мы можем сделать", — написали музыканты. Новых песен фанаты ждали почти шесть лет. Релиз предыдущего диска Red Hot Chili Peppers состоялся в 2016 году. Недавно участники ню-метал группы Korn представили новый трек "Lost in the Grandeur".
https://ria.ru/20220203/video-1770867153.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771141713_678:0:2089:1058_1920x0_80_0_0_3b1872f1e6085e3d6a1f03e257decbab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
red hot chili peppers, музыка
Группа Red Hot Chili Peppers выпустила клип на сингл
Группа Red Hot Chili Peppers выпустила клип на сингл Black Summer
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Группа Red Hot Chili Peppers выпустила клип на сингл Black Summer. Об этом музыканты рассказали
в Instagram-аккаунте коллектива.
В видео показано, как рокеры выступают на фоне гигантского экрана. На нем появляются кадры с изображением леса, пустыни, мегаполиса.
В клипе снялся гитарист Джон Фрушанте. Он вновь играет в группе спустя десять лет после своего ухода.
Также стало известно, что скоро выйдет новый альбом группы. Он называется "Unlimited Love". Исполнительный продюсер диска — Рик Рубин. С ним музыканты сотрудничают с 1990-х годов. Он продюсировал все студийные пластинки Red Hot Chili Peppers, кроме "The Getaway".
"Мы потратили тысячи часов, вместе и по отдельности, оттачивая мастерство и поддерживая друг друга, чтобы записать лучший альбом, который мы можем сделать", — написали музыканты.
Новых песен фанаты ждали почти шесть лет. Релиз предыдущего диска Red Hot Chili Peppers состоялся в 2016 году.
Недавно участники ню-метал группы Korn представили
новый трек "Lost in the Grandeur".