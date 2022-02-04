https://ria.ru/20220204/korn-1770820143.html

У группы Korn вышел новый сингл "Lost In The Grandeur"

У группы Korn вышел новый сингл "Lost In The Grandeur" - РИА Новости, 04.02.2022

У группы Korn вышел новый сингл "Lost In The Grandeur"

Участники американской ню-метал группы Korn представили в Сети новый трек "Lost in the Grandeur", третий сингл из их грядущего 14-го студийного альбома... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T06:36

2022-02-04T06:36

2022-02-04T07:36

культура

новости культуры

музыка

korn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/72851/57/728515763_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_2e02f7d41ed8fb75503ed3b3efe70fe1.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Участники американской ню-метал группы Korn представили в Сети новый трек "Lost in the Grandeur", третий сингл из их грядущего 14-го студийного альбома "Requiem". Эта лирическая песня с отчетливым гитарным боем была выпущена следом за "Start the Healing", вышедшей в прошлом году, и "Forgotten", которую рокеры презентовали в прошлом месяце. Послушать или скачать новый трек можно на многих цифровых площадках. А еще можно дождаться выхода "Requiem" и ознакомиться со всеми новыми песнями. Всего в сборнике их будет девять, а выйдет он уже в эту пятницу."Requiem" станет первым альбомом группы без басиста Рэджинальда "Филди" Арвизу. В прошлом году он объявил, что возьмет "паузу". Музыкант тогда сказал, что "вернулся к некоторым своим вредным привычкам" и ему нужно "некоторое время, чтобы восстановиться".

https://ria.ru/20220113/trek-1767451948.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, музыка, korn