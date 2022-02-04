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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220204/korn-1770820143.html
У группы Korn вышел новый сингл "Lost In The Grandeur"
У группы Korn вышел новый сингл "Lost In The Grandeur" - РИА Новости, 04.02.2022
У группы Korn вышел новый сингл "Lost In The Grandeur"
Участники американской ню-метал группы Korn представили в Сети новый трек "Lost in the Grandeur", третий сингл из их грядущего 14-го студийного альбома... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T06:36
2022-02-04T07:36
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Участники американской ню-метал группы Korn представили в Сети новый трек "Lost in the Grandeur", третий сингл из их грядущего 14-го студийного альбома "Requiem". Эта лирическая песня с отчетливым гитарным боем была выпущена следом за "Start the Healing", вышедшей в прошлом году, и "Forgotten", которую рокеры презентовали в прошлом месяце. Послушать или скачать новый трек можно на многих цифровых площадках. А еще можно дождаться выхода "Requiem" и ознакомиться со всеми новыми песнями. Всего в сборнике их будет девять, а выйдет он уже в эту пятницу."Requiem" станет первым альбомом группы без басиста Рэджинальда "Филди" Арвизу. В прошлом году он объявил, что возьмет "паузу". Музыкант тогда сказал, что "вернулся к некоторым своим вредным привычкам" и ему нужно "некоторое время, чтобы восстановиться".
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новости культуры, музыка, korn
06:36 04.02.2022 (обновлено: 07:36 04.02.2022)
 
У группы Korn вышел новый сингл "Lost In The Grandeur"

Группа Korn выпустила новый сингл "Lost In The Grandeur"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонцерт группы Korn в Москве
Концерт группы Korn в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Участники американской ню-метал группы Korn представили в Сети новый трек "Lost in the Grandeur", третий сингл из их грядущего 14-го студийного альбома "Requiem".
Эта лирическая песня с отчетливым гитарным боем была выпущена следом за "Start the Healing", вышедшей в прошлом году, и "Forgotten", которую рокеры презентовали в прошлом месяце.
Послушать или скачать новый трек можно на многих цифровых площадках. А еще можно дождаться выхода "Requiem" и ознакомиться со всеми новыми песнями. Всего в сборнике их будет девять, а выйдет он уже в эту пятницу.
"Requiem" станет первым альбомом группы без басиста Рэджинальда "Филди" Арвизу. В прошлом году он объявил, что возьмет "паузу". Музыкант тогда сказал, что "вернулся к некоторым своим вредным привычкам" и ему нужно "некоторое время, чтобы восстановиться".
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