https://ria.ru/20220204/veschanie-1771030524.html

Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на запрет

Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на запрет - РИА Новости, 04.02.2022

Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на запрет

Телеканал Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на предписание свернуть работу московского бюро к 09.00 мск, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:24

2022-02-04T11:24

2022-02-04T12:25

россия

германия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

deutsche welle

происшествия

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Телеканал Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на предписание свернуть работу московского бюро к 09.00 мск, передают корреспонденты РИА Новости.Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также отмечали в ведомстве. В четверг шеф бюро заявил, что он получил официальное письмо от МИД РФ в 09.00 утра пятницы закрыть корпункт.Несмотря на это, в Москве, в частности, Deutsche Welle по-прежнему можно смотреть в кабельных сетях МГТС. Транслируют его и в некоторых гостиницах. Например, в Hilton РИА Новости сообщили, что "в данный момент работает", но обещают отключить сегодня-завтра. Идет вещание в прямом эфире и на сайте медиакомпании, который по-прежнему доступен в РФ.В то же время в московской гостинице "Националь" сообщили РИА Новости, что "так как Роскомнадзор этот канал заблокировал, то нет, не работает". В Ritz-Carlton, Марриотт и Four Seasons Hotel агентству сказали, что такого телеканала у них нет, но затруднились ответить, был ли он у них раньше. В "Интерконтиненталь" сообщили, что "его нет и не было в перечне".Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты.

https://ria.ru/20220204/otezd-1771012576.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/rt-de-1770975270.html

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россия, германия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), deutsche welle, происшествия, в мире