11:24 04.02.2022 (обновлено: 12:25 04.02.2022)
Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на запрет
Телеканал Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на запрет МИД
Стенд телеканала Deutsche Welle
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Телеканал Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на предписание свернуть работу московского бюро к 09.00 мск, передают корреспонденты РИА Новости.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также отмечали в ведомстве. В четверг шеф бюро заявил, что он получил официальное письмо от МИД РФ в 09.00 утра пятницы закрыть корпункт.
Несмотря на это, в Москве, в частности, Deutsche Welle по-прежнему можно смотреть в кабельных сетях МГТС. Транслируют его и в некоторых гостиницах. Например, в Hilton РИА Новости сообщили, что "в данный момент работает", но обещают отключить сегодня-завтра. Идет вещание в прямом эфире и на сайте медиакомпании, который по-прежнему доступен в РФ.
В то же время в московской гостинице "Националь" сообщили РИА Новости, что "так как Роскомнадзор этот канал заблокировал, то нет, не работает". В Ritz-Carlton, Марриотт и Four Seasons Hotel агентству сказали, что такого телеканала у них нет, но затруднились ответить, был ли он у них раньше. В "Интерконтиненталь" сообщили, что "его нет и не было в перечне".
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты.