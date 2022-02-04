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Голикова: полную вакцинацию от COVID-19 провели более 80 миллионов раз
Голикова: полную вакцинацию от COVID-19 провели более 80 миллионов раз - РИА Новости, 04.02.2022
Голикова: полную вакцинацию от COVID-19 провели более 80 миллионов раз
Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена в России 84 967 516 раз, полностью – 80 446 704 раз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:10
2022-02-04T16:10
2022-02-04T16:12
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коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена в России 84 967 516 раз, полностью – 80 446 704 раз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на 4 февраля вакцинация первым компонентом проведена 84 967 516 раз, вакцинация полного цикла – 80 446 704 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,1%", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Вице-премьер отметила, что в шести регионах этот показатель превышает 80%. Это Севастополь (88,2%), Карелия (87,1%), Санкт-Петербург (86,9%), Мурманская область (83,7%), Тува (81,3%) и Чукотка (80,2%).
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16:10 04.02.2022 (обновлено: 16:12 04.02.2022)
Голикова: полную вакцинацию от COVID-19 провели более 80 миллионов раз
Вице-премьер Голикова: вакцинацию полного цикла от COVID-19 провели 80 446 704 раз