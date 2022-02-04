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Амурская область
https://ria.ru/20220204/vaktsinatsiya-1771072138.html
Глава Приамурья призвал вакцинироваться перед новой волной COVID-19
Глава Приамурья призвал вакцинироваться перед новой волной COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022
Глава Приамурья призвал вакцинироваться перед новой волной COVID-19
Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал жителей вакцинироваться перед новой волной COVID-19 и приходом в регион штамма "омикрон". РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:57
2022-02-04T13:57
амурская область
общество
здоровье - общество
селемджинский район
амурская область
коронавирус covid-19
василий орлов (губернатор)
коронавирус в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал жителей вакцинироваться перед новой волной COVID-19 и приходом в регион штамма "омикрон".Как сообщает правительство Приамурья, "последующие недели станут пиковыми" по распространению в области "омикрона". Со ссылкой на главу минздрава области Светлану Леонтьеву отмечается, что полный курс вакцинации от COVID-19 в регионе прошли 59,7% от совокупного взрослого населения."К нам "омикрон" зашел позже, чем в западные регионы страны. Поэтому у нас есть уникальная возможность посмотреть, как ведет себя этот штамм. Главное, что мы поняли: "омикрон" очень быстро распространяется и переносится относительно легко — но только при условии, что человек вакцинирован. Я еще раз обращаю внимание жителей области на самую действенную меру профилактики — вакцинацию. Осталось немного времени, чтобы успеть сделать прививку от новой коронавирусной инфекцией перед пиком пятой волны", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Леонтьева сообщила, что "вакцины в области на сегодняшний день более чем достаточно", в наличии почти 137 тысяч доз."На днях регион получил ещё одну партию вакцины. "Спутника Лайт" также достаточно, поэтому акцент медики делают на ревакцинации населения. За неделю ревакцинировано 5760 человек. Всего повторную вакцинацию прошли почти 85 тысяч амурчан", - уточняют власти."Хочу поблагодарить те территории, которые закончили вакцинацию подростков: Константиновский, Белогорский, Завитинский, Архаринский, Селемджинский районы. Они реализовали поставленную вакцину на 100%", - цитирует правительство Леонтьеву.
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общество, здоровье - общество, селемджинский район, амурская область, коронавирус covid-19, василий орлов (губернатор), коронавирус в россии, коронавирусы
13:57 04.02.2022
 
Глава Приамурья призвал вакцинироваться перед новой волной COVID-19

Глава Амурской области Орлов призвал вакцинироваться перед новой волной COVID-19

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает женщине прививку
Медицинский работник делает женщине прививку - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Медицинский работник делает женщине прививку
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал жителей вакцинироваться перед новой волной COVID-19 и приходом в регион штамма "омикрон".
Как сообщает правительство Приамурья, "последующие недели станут пиковыми" по распространению в области "омикрона". Со ссылкой на главу минздрава области Светлану Леонтьеву отмечается, что полный курс вакцинации от COVID-19 в регионе прошли 59,7% от совокупного взрослого населения.
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"К нам "омикрон" зашел позже, чем в западные регионы страны. Поэтому у нас есть уникальная возможность посмотреть, как ведет себя этот штамм. Главное, что мы поняли: "омикрон" очень быстро распространяется и переносится относительно легко — но только при условии, что человек вакцинирован. Я еще раз обращаю внимание жителей области на самую действенную меру профилактики — вакцинацию. Осталось немного времени, чтобы успеть сделать прививку от новой коронавирусной инфекцией перед пиком пятой волны", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Леонтьева сообщила, что "вакцины в области на сегодняшний день более чем достаточно", в наличии почти 137 тысяч доз.
"На днях регион получил ещё одну партию вакцины. "Спутника Лайт" также достаточно, поэтому акцент медики делают на ревакцинации населения. За неделю ревакцинировано 5760 человек. Всего повторную вакцинацию прошли почти 85 тысяч амурчан", - уточняют власти.
"Хочу поблагодарить те территории, которые закончили вакцинацию подростков: Константиновский, Белогорский, Завитинский, Архаринский, Селемджинский районы. Они реализовали поставленную вакцину на 100%", - цитирует правительство Леонтьеву.
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