https://ria.ru/20220204/utechka-1771060705.html

Песков прокомментировал обвинения в "утечке" ответов США по гарантиям

Песков прокомментировал обвинения в "утечке" ответов США по гарантиям - РИА Новости, 04.02.2022

Песков прокомментировал обвинения в "утечке" ответов США по гарантиям

В Кремле негативно относятся к заявлениям американской стороны, что якобы Россия предала огласке ответ США по гарантиям безопасности, и не допускают такого... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:17

2022-02-04T13:17

2022-02-04T13:17

сша

россия

энтони блинкен

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Кремле негативно относятся к заявлениям американской стороны, что якобы Россия предала огласке ответ США по гарантиям безопасности, и не допускают такого стечения обстоятельств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в США заявили, что за утечкой ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности в испанскую газету El Pais стоит Москва."Относимся негативно, не допускаем. К нашему большому сожалению наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлениям США, что это Россия "слила" в СМИ ответ американцев по гарантиям безопасности, допускают ли такую возможность в Москве.В среду испанская газета Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид". Один из авторов материала в испанской газете Pais, которая опубликовала ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса заявил РИА Новости, что находится на Украине и не готов назвать источник, но считает, что обнародование текста не повлияет на переговоры.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220204/neznanie-1771029911.html

https://ria.ru/20220203/ukraina-1770824888.html

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сша, россия, энтони блинкен, в мире, дмитрий песков