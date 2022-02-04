Захарова ответила на обвинения в утечке ответов по безопасности
Представитель МИД Захарова ответила на обвинения Нуланд в утечке ответов по безопасности
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова американской стороны о том, что якобы Россия могла организовать "утечку" содержания документов по гарантиям безопасности, сказала, что Российская Федерация играет открыто, а "американские игроки сдают краплёные" карты.
Как написала Захарова в своем Telegram-канале, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США почти уверены, что Москва организовала утечку документов из-за пометок на них, сделанных для России.
"Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают краплёные (карты). Ничего нового, но от Вас это слышать приятно", - написала Захарова.
Москва не удивлена перекладыванием ответственности на Россию за утечку ответа США на предложения по гарантиям безопасности в СМИ, у Вашингтона Россия всегда за все ответственна, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на обвинения США.
Ранее в США заявили, что за утечкой ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности в испанскую газету "El Pais" стоит Москва.
В среду испанская газета Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид". Один из авторов материала в испанской газете Pais, которая опубликовала ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса заявил РИА Новости, что находится на Украине и не готов назвать источник, но считает, что обнародование текста не повлияет на переговоры.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
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