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Захарова ответила на обвинения в утечке ответов по безопасности
Захарова ответила на обвинения в утечке ответов по безопасности - РИА Новости, 04.02.2022
Захарова ответила на обвинения в утечке ответов по безопасности
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова американской стороны о том, что якобы Россия могла организовать "утечку" содержания... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:02
2022-02-04T12:02
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
виктория нуланд
сша
россия
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова американской стороны о том, что якобы Россия могла организовать "утечку" содержания документов по гарантиям безопасности, сказала, что Российская Федерация играет открыто, а "американские игроки сдают краплёные" карты.Как написала Захарова в своем Telegram-канале, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США почти уверены, что Москва организовала утечку документов из-за пометок на них, сделанных для России."Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают краплёные (карты). Ничего нового, но от Вас это слышать приятно", - написала Захарова.Москва не удивлена перекладыванием ответственности на Россию за утечку ответа США на предложения по гарантиям безопасности в СМИ, у Вашингтона Россия всегда за все ответственна, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на обвинения США.Ранее в США заявили, что за утечкой ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности в испанскую газету "El Pais" стоит Москва.В среду испанская газета Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид". Один из авторов материала в испанской газете Pais, которая опубликовала ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса заявил РИА Новости, что находится на Украине и не готов назвать источник, но считает, что обнародование текста не повлияет на переговоры.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
https://ria.ru/20220204/neznanie-1771029911.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), виктория нуланд, сша, россия, в мире, мария захарова
12:02 04.02.2022
 
Захарова ответила на обвинения в утечке ответов по безопасности

Представитель МИД Захарова ответила на обвинения Нуланд в утечке ответов по безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова американской стороны о том, что якобы Россия могла организовать "утечку" содержания документов по гарантиям безопасности, сказала, что Российская Федерация играет открыто, а "американские игроки сдают краплёные" карты.
Как написала Захарова в своем Telegram-канале, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США почти уверены, что Москва организовала утечку документов из-за пометок на них, сделанных для России.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
11:22
Американцы поддержали Захарову после критики в адрес главы МИД Британии
"Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают краплёные (карты). Ничего нового, но от Вас это слышать приятно", - написала Захарова.
Москва не удивлена перекладыванием ответственности на Россию за утечку ответа США на предложения по гарантиям безопасности в СМИ, у Вашингтона Россия всегда за все ответственна, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на обвинения США.
Ранее в США заявили, что за утечкой ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности в испанскую газету "El Pais" стоит Москва.
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 11:52
Киев отреагировал на ответ США по предложениям России в сфере безопасности
В среду испанская газета Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид". Один из авторов материала в испанской газете Pais, которая опубликовала ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса заявил РИА Новости, что находится на Украине и не готов назвать источник, но считает, что обнародование текста не повлияет на переговоры.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Виктория НуландСШАРоссияВ миреМария Захарова
 
 
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