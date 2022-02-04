https://ria.ru/20220204/ukraina-1771183294.html
Украине назвали условие для вступления в НАТО
Украине назвали условие для вступления в НАТО - РИА Новости, 04.02.2022
Украине назвали условие для вступления в НАТО
Украина в ближайшее время не вступит в альянс, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T23:21
2022-02-04T23:21
2022-02-04T23:21
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украина в ближайшее время не вступит в альянс, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.По словам загенсека, для вступления Украины в НАТО в альянсе должен быть консенсус, которого на сегодняшний день нет.Джоанэ добавил, что альянс поддерживает Киев, но не будет участвовать в военных действиях в стране.
https://ria.ru/20220203/armiya-1770769693.html
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в мире, украина, киев, нато
Украине назвали условие для вступления в НАТО
Замгенсека НАТО Джоанэ: Украина в ближайшее время не вступит в альянс