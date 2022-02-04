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Украине назвали условие для вступления в НАТО
Украине назвали условие для вступления в НАТО - РИА Новости, 04.02.2022
Украине назвали условие для вступления в НАТО
Украина в ближайшее время не вступит в альянс, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T23:21
2022-02-04T23:21
в мире
украина
киев
нато
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украина в ближайшее время не вступит в альянс, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.По словам загенсека, для вступления Украины в НАТО в альянсе должен быть консенсус, которого на сегодняшний день нет.Джоанэ добавил, что альянс поддерживает Киев, но не будет участвовать в военных действиях в стране.
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в мире, украина, киев, нато
23:21 04.02.2022
 
Украине назвали условие для вступления в НАТО

Замгенсека НАТО Джоанэ: Украина в ближайшее время не вступит в альянс

© REUTERS / Valentyn OgirenkoФлаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украина в ближайшее время не вступит в альянс, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.
"Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны", - отметил Джоанэ в интервью телеканалу France24.
По словам загенсека, для вступления Украины в НАТО в альянсе должен быть консенсус, которого на сегодняшний день нет.
Джоанэ добавил, что альянс поддерживает Киев, но не будет участвовать в военных действиях в стране.
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