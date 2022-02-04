https://ria.ru/20220204/ukraina-1771183294.html

Украине назвали условие для вступления в НАТО

Украине назвали условие для вступления в НАТО - РИА Новости, 04.02.2022

Украине назвали условие для вступления в НАТО

Украина в ближайшее время не вступит в альянс, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T23:21

2022-02-04T23:21

2022-02-04T23:21

в мире

украина

киев

нато

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украина в ближайшее время не вступит в альянс, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.По словам загенсека, для вступления Украины в НАТО в альянсе должен быть консенсус, которого на сегодняшний день нет.Джоанэ добавил, что альянс поддерживает Киев, но не будет участвовать в военных действиях в стране.

https://ria.ru/20220203/armiya-1770769693.html

украина

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в мире, украина, киев, нато