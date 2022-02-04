https://ria.ru/20220204/ukraina-1771155417.html

Посол Украины рассказал, какое оружие предоставила Польша

Посол Украины рассказал, какое оружие предоставила Польша - РИА Новости, 04.02.2022

Посол Украины рассказал, какое оружие предоставила Польша

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что в Варшаве обсуждают вопрос предоставления Киеву следующей партии военно-технической помощи. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T19:56

2022-02-04T19:56

2022-02-04T19:56

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киев

польша

матеуш моравецкий

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КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что в Варшаве обсуждают вопрос предоставления Киеву следующей партии военно-технической помощи.Ранее сообщалось, что Польша передаст Украине легкие минометы, переносные зенитные ракетные комплексы, беспилотники и боеприпасы. В пятницу польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша на следующей неделе начнет поставки оружия Украине.Дещица в комментарии агентству "Укринформ" заявил, что сейчас обсуждается вопрос предоставления Польшей Украине "следующей партии военно-технической помощи, оборонного вооружения".Он уточнил, что по первой партии военной помощи Киеву решение уже принято, поэтому готовится следующее. "Возможно, это будет другое вооружение, чем то, которое будет передаваться в первой партии", - цитирует посла агентство.Дещица отметил, что кроме практической помощи, которую Польша уже оказывает Украине, ощущается жесткий голос польских парламентариев в поддержку Киева и их готовность отстаивать его интересы на уровне межпарламентского сотрудничества с другими государствами.

https://ria.ru/20220204/vinovnik-1771009497.html

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в мире, украина, киев, польша, матеуш моравецкий