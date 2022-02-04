YouTube заблокировал трансляцию двух украинских телеканалов
"112 Украина": YouTube заблокировал трансляцию телеканалов UkrLive и "Перший Незалежный"
Логотип YouTube. Архивное фото
КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал трансляцию телеканалов UkrLive и "Первый Незалежный", против которых ранее на Украине ввели санкции, каналы сменили площадки и уже снова доступны к просмотру, сообщил в пятницу сайт телеканала "112 Украина".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.
На сайте отмечается, что телеканалы сменили площадки в YouTube после закрытия и сейчас доступны к просмотру. Журналисты телеканалов считают блокировку трансляции в YouTube цензурой.
"Мы продолжим свою работу. Мы не остановимся. Мы чувствуем за собой поддержку миллионов граждан Украины, которые хотят жить в стране, где у людей есть право на выбор, какой канал смотреть. Где власть защищает права и свободы своих граждан, а не попирает их. Где власть заботится, чтобы люди жили в мире, тепле и с достоинством встречали старость. Наша миссия – говорить людям правду, какой бы горькой она не была. Считаем, что в Украине усилиями власти Зеленского создается монополия на информацию, путем зачистки и запугивания всех оппозиционных средств массовой информации, вынуждая тем самым большинство населения смотреть ангажированные и пропагандистские СМИ", - говорится в заявлении журналистов.
На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки – убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которых ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
29 декабря 2021, 02:00На Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"