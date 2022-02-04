Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/ukraina-1771024319.html
YouTube заблокировал трансляцию двух украинских телеканалов
YouTube заблокировал трансляцию двух украинских телеканалов - РИА Новости, 04.02.2022
YouTube заблокировал трансляцию двух украинских телеканалов
Видеохостинг YouTube заблокировал трансляцию телеканалов UkrLive и "Первый Незалежный", против которых ранее на Украине ввели санкции, каналы сменили площадки и РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:01
2022-02-04T11:01
технологии
украина
112 украина
оппозиционная платформа - за жизнь
нестор шуфрич
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6481fb449317aa85a147113660c1aa7.jpg
КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал трансляцию телеканалов UkrLive и "Первый Незалежный", против которых ранее на Украине ввели санкции, каналы сменили площадки и уже снова доступны к просмотру, сообщил в пятницу сайт телеканала "112 Украина".Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич."В ночь на 4 февраля платформа YouTube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы, попытавшись таким образом лишить граждан Украины возможности узнавать правду о ситуации в стране и в мире от журналистов телеканалов UkrLive и "Перший Незалежный", - говорится в сообщении.На сайте отмечается, что телеканалы сменили площадки в YouTube после закрытия и сейчас доступны к просмотру. Журналисты телеканалов считают блокировку трансляции в YouTube цензурой."Мы продолжим свою работу. Мы не остановимся. Мы чувствуем за собой поддержку миллионов граждан Украины, которые хотят жить в стране, где у людей есть право на выбор, какой канал смотреть. Где власть защищает права и свободы своих граждан, а не попирает их. Где власть заботится, чтобы люди жили в мире, тепле и с достоинством встречали старость. Наша миссия – говорить людям правду, какой бы горькой она не была. Считаем, что в Украине усилиями власти Зеленского создается монополия на информацию, путем зачистки и запугивания всех оппозиционных средств массовой информации, вынуждая тем самым большинство населения смотреть ангажированные и пропагандистские СМИ", - говорится в заявлении журналистов.На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки – убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которых ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
https://ria.ru/20220204/youtube-1771004051.html
https://ria.ru/20211229/sanktsii-1765925334.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_219bed64e225401731785a37b0ce0b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, 112 украина , оппозиционная платформа - за жизнь, нестор шуфрич, youtube
11:01 04.02.2022
 
YouTube заблокировал трансляцию двух украинских телеканалов

"112 Украина": YouTube заблокировал трансляцию телеканалов UkrLive и "Перший Незалежный"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал трансляцию телеканалов UkrLive и "Первый Незалежный", против которых ранее на Украине ввели санкции, каналы сменили площадки и уже снова доступны к просмотру, сообщил в пятницу сайт телеканала "112 Украина".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.
"В ночь на 4 февраля платформа YouTube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы, попытавшись таким образом лишить граждан Украины возможности узнавать правду о ситуации в стране и в мире от журналистов телеканалов UkrLive и "Перший Незалежный", - говорится в сообщении.
На сайте отмечается, что телеканалы сменили площадки в YouTube после закрытия и сейчас доступны к просмотру. Журналисты телеканалов считают блокировку трансляции в YouTube цензурой.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
09:15
YouTube удалил канал Луганского информационного центра, сообщил главред
"Мы продолжим свою работу. Мы не остановимся. Мы чувствуем за собой поддержку миллионов граждан Украины, которые хотят жить в стране, где у людей есть право на выбор, какой канал смотреть. Где власть защищает права и свободы своих граждан, а не попирает их. Где власть заботится, чтобы люди жили в мире, тепле и с достоинством встречали старость. Наша миссия – говорить людям правду, какой бы горькой она не была. Считаем, что в Украине усилиями власти Зеленского создается монополия на информацию, путем зачистки и запугивания всех оппозиционных средств массовой информации, вынуждая тем самым большинство населения смотреть ангажированные и пропагандистские СМИ", - говорится в заявлении журналистов.
На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки – убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которых ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 02:00
На Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"
 
ТехнологииУкраина112 УкраинаОппозиционная платформа - За жизньНестор ШуфричYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала