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https://ria.ru/20220204/uglevodorody-1771022237.html
Россия подготовила предложения по поставкам углеводородов в Китай
Россия подготовила предложения по поставкам углеводородов в Китай - РИА Новости, 04.02.2022
Россия подготовила предложения по поставкам углеводородов в Китай
Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином сообщил, что российские компании подготовили новые решения по поставкам углеводородов Пекину и... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:52
2022-02-04T12:26
экономика
китай
владимир путин
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином сообщил, что российские компании подготовили новые решения по поставкам углеводородов Пекину и газовый контракт о продаже десяти миллиардов кубометров в год."Наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику. И в газовой отрасли сделан еще один шаг. Я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по десять миллиардов кубических метров", — сказал он.Ранее в Кремле заявляли, что встреча лидеров двух стран будет носить полноформатный характер: главы государств планировали обсудить международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других. В конце 2019 года Россия начала поставки газа по новому трубопроводу "Сила Сибири". Экспорт осуществляет "Газпром" в рамках долгосрочного контракта с китайской CNPC, который подразумевает постепенный выход на ежегодный объем в 38 миллиардов кубометров. Обсуждается также увеличение этого показателя в перспективе до 44 миллиардов кубометров газа в год.Кроме того, российская компания в декабре 2017 года подписала с CNPC соглашение об основных условиях поставок топлива с Дальнего Востока в Китай. В Пекине сообщили, что их объем может составить пять-десять миллиардов кубометров газа в год.Помимо этого "Газпром" обсуждает с Китаем поставки газа по проекту "Сила Сибири — 2", продолжением которого станет газопровод "Союз Восток" в Монголии. Оценочная мощность этого маршрута составляет 50 миллиардов кубометров в год.
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экономика, китай, владимир путин
10:52 04.02.2022 (обновлено: 12:26 04.02.2022)
 
Россия подготовила предложения по поставкам углеводородов в Китай

Путин: нефтяники подготовили решения по поставкам углеводородов в Китай и газовый контракт

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином сообщил, что российские компании подготовили новые решения по поставкам углеводородов Пекину и газовый контракт о продаже десяти миллиардов кубометров в год.
"Наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику. И в газовой отрасли сделан еще один шаг. Я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по десять миллиардов кубических метров", — сказал он.
Ранее в Кремле заявляли, что встреча лидеров двух стран будет носить полноформатный характер: главы государств планировали обсудить международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.
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В конце 2019 года Россия начала поставки газа по новому трубопроводу "Сила Сибири". Экспорт осуществляет "Газпром" в рамках долгосрочного контракта с китайской CNPC, который подразумевает постепенный выход на ежегодный объем в 38 миллиардов кубометров. Обсуждается также увеличение этого показателя в перспективе до 44 миллиардов кубометров газа в год.
Кроме того, российская компания в декабре 2017 года подписала с CNPC соглашение об основных условиях поставок топлива с Дальнего Востока в Китай. В Пекине сообщили, что их объем может составить пять-десять миллиардов кубометров газа в год.
Помимо этого "Газпром" обсуждает с Китаем поставки газа по проекту "Сила Сибири — 2", продолжением которого станет газопровод "Союз Восток" в Монголии. Оценочная мощность этого маршрута составляет 50 миллиардов кубометров в год.
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