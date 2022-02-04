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Белорусские военные отработали отражение нападения незаконного формирования
Белорусские военные отработали отражение нападения незаконного формирования - РИА Новости, 04.02.2022
Белорусские военные отработали отражение нападения незаконного формирования
Белорусские военные отработали на западе страны отражение нападения незаконного вооруженного формирования на блок-пост, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T19:51
2022-02-04T19:51
2022-02-04T20:12
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МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Белорусские военные отработали на западе страны отражение нападения незаконного вооруженного формирования на блок-пост, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики."На Гожском полигоне (под Гродно на западе Белоруссии) прошел розыгрыш эпизода отражения нападения условного незаконного вооруженного формирования на блок-пост", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Согласно сообщению, эпизод был разыгран в рамках проверки сил реагирования Союзного государства Белоруссии и России.По данным пресс-службы, военнослужащие мотострелковой роты отдельного гвардейского механизированного батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады при поддержке танков и артиллерии удержали блок-пост, пресекли попытки условного противника обойти занимаемые позиции и уничтожили условное незаконное вооруженное формирование."Отработаны вопросы эвакуации поврежденной в бою боевой техники и эвакуации условно раненого", - говорится в сообщении.На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
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в мире, белоруссия, россия, гродно
19:51 04.02.2022 (обновлено: 20:12 04.02.2022)
Белорусские военные отработали отражение нападения незаконного формирования
Белорусские военные отработали отражение нападения незаконного вооруженного формирования
МИНСК, 4 фев – РИА Новости.
Белорусские военные отработали на западе страны отражение нападения незаконного вооруженного формирования на блок-пост, сообщила
в пятницу пресс-служба министерства обороны республики.
"На Гожском полигоне (под Гродно
на западе Белоруссии
) прошел розыгрыш эпизода отражения нападения условного незаконного вооруженного формирования на блок-пост", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Согласно сообщению, эпизод был разыгран в рамках проверки сил реагирования Союзного государства Белоруссии и России
.
По данным пресс-службы, военнослужащие мотострелковой роты отдельного гвардейского механизированного батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады при поддержке танков и артиллерии удержали блок-пост, пресекли попытки условного противника обойти занимаемые позиции и уничтожили условное незаконное вооруженное формирование.
"Отработаны вопросы эвакуации поврежденной в бою боевой техники и эвакуации условно раненого", - говорится в сообщении.
На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.