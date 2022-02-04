Российские и белорусские летчики отработали перехват нарушителей границы
Российские и белорусские летчики отработали перехват нарушителей границы и воздушный бой
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСамолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
Самолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Белорусские и российские экипажи истребителей в рамках проверки сил реагирования Союзного государства в составе смешанных пар отработали перехват нарушителей границы и воздушный бой, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
"В ходе проверки сил реагирования Союзного государства белорусские и российские экипажи истребителей выполняют задачи по патрулированию воздушных рубежей в составе смешанных пар", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что "во время совместных полетов летчики отрабатывают перехват нарушителей Госграницы, элементы воздушного боя с условным противником". Пресс-служба также публикует видео прошедших полетов.
На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.