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Российские и белорусские летчики отработали перехват нарушителей границы

Российские и белорусские летчики отработали перехват нарушителей границы - РИА Новости, 04.02.2022

Российские и белорусские летчики отработали перехват нарушителей границы

Белорусские и российские экипажи истребителей в рамках проверки сил реагирования Союзного государства в составе смешанных пар отработали перехват нарушителей... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T18:24

2022-02-04T18:24

2022-02-04T18:24

союзное государство

белоруссия

в мире

россия

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МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Белорусские и российские экипажи истребителей в рамках проверки сил реагирования Союзного государства в составе смешанных пар отработали перехват нарушителей границы и воздушный бой, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны Белоруссии."В ходе проверки сил реагирования Союзного государства белорусские и российские экипажи истребителей выполняют задачи по патрулированию воздушных рубежей в составе смешанных пар", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.Отмечается, что "во время совместных полетов летчики отрабатывают перехват нарушителей Госграницы, элементы воздушного боя с условным противником". Пресс-служба также публикует видео прошедших полетов.На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

https://ria.ru/20220204/s-400-1770989204.html

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белоруссия, в мире, россия