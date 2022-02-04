https://ria.ru/20220204/ubiystvo-1771144622.html
В Новой Москве нашли тело пропавшей "Мисс Кузбасс" Сапожковой
В Новой Москве нашли тело пропавшей "Мисс Кузбасс" Сапожковой - РИА Новости, 04.02.2022
В Новой Москве нашли тело пропавшей "Мисс Кузбасс" Сапожковой
Следователи обнаружили тело женщины в лесополосе в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T18:57
2022-02-04T18:57
2022-02-04T20:57
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Следователи обнаружили тело женщины в лесополосе в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным СК, в январе 2022 года ее муж обратился в правоохранительные органы и сообщил, что в августе 2021 года его супруга уехала в неизвестном направлении. Он пояснил, что жена выходит с ним на связь через соцсети и сообщает, что находится за пределами страны на отдыхе."Следствием было установлено, что женщина не пересекала границу России. Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе, обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания", — рассказала Иванова.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибшая — "Мисс Кузбасс-2010". Убийство произошло из-за ссоры.Щербинский районный суд Москвы арестовал до 25 марта мужа Ксении Сапожковой Александра Попова, подозреваемого в ее убийстве. По данным Telegram-канала 112, ранее мужчина сам заявил в полицию о ее пропаже, рассказав, что супруга улетела в Дубай и перестала выходить на связь.
https://ria.ru/20220131/ubiystvo-1770371533.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
18:57 04.02.2022 (обновлено: 20:57 04.02.2022)
В Новой Москве нашли тело пропавшей "Мисс Кузбасс" Сапожковой
В Новой Москве нашли тело пропавшей "Мисс Кузбасс" Сапожковой, муж признался в ее убийстве