https://ria.ru/20220204/ubiystvo-1771144622.html

В Новой Москве нашли тело пропавшей "Мисс Кузбасс" Сапожковой

В Новой Москве нашли тело пропавшей "Мисс Кузбасс" Сапожковой - РИА Новости, 04.02.2022

В Новой Москве нашли тело пропавшей "Мисс Кузбасс" Сапожковой

Следователи обнаружили тело женщины в лесополосе в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T18:57

2022-02-04T18:57

2022-02-04T20:57

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Следователи обнаружили тело женщины в лесополосе в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным СК, в январе 2022 года ее муж обратился в правоохранительные органы и сообщил, что в августе 2021 года его супруга уехала в неизвестном направлении. Он пояснил, что жена выходит с ним на связь через соцсети и сообщает, что находится за пределами страны на отдыхе."Следствием было установлено, что женщина не пересекала границу России. Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе, обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания", — рассказала Иванова.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибшая — "Мисс Кузбасс-2010". Убийство произошло из-за ссоры.Щербинский районный суд Москвы арестовал до 25 марта мужа Ксении Сапожковой Александра Попова, подозреваемого в ее убийстве. По данным Telegram-канала 112, ранее мужчина сам заявил в полицию о ее пропаже, рассказав, что супруга улетела в Дубай и перестала выходить на связь.

https://ria.ru/20220131/ubiystvo-1770371533.html

https://ria.ru/20220129/sk-1770133237.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)