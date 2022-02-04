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Россельхознадзор разрешил поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор разрешил поставки цитрусовых из Китая - РИА Новости, 04.02.2022
Россельхознадзор разрешил поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:32
2022-02-04T12:45
россия
китай
экономика
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур, говорится в сообщении ведомства."Россельхознадзор с 3 февраля 2022 года разрешил под гарантии Главного таможенного управления Китайской Народной Республики ввоз цитрусовых культур из Китая на территорию России", - говорится в сообщении.Временные ограничения на ввоз цитрусовых культур в Россию были введены с 6 января 2020 года в связи с участившимися случаями поставок в продукции, зараженной карантинными для ЕАЭС объектами.Ведомство указывает, что решение о снятии ограничений было принято по результатам проведенной работы с компетентным ведомством КНР, а также рассмотрения представленных китайской стороной материалов о предприятиях-производителях цитрусовых культур, их мест хранения и упаковки.
https://ria.ru/20220131/produkty-1770237821.html
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россия, китай, экономика, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
12:32 04.02.2022 (обновлено: 12:45 04.02.2022)
 
Россельхознадзор разрешил поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур

© Fotolia / Janis SmitsАпельсины
Апельсины - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Fotolia / Janis Smits
Апельсины
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур, говорится в сообщении ведомства.
"Россельхознадзор с 3 февраля 2022 года разрешил под гарантии Главного таможенного управления Китайской Народной Республики ввоз цитрусовых культур из Китая на территорию России", - говорится в сообщении.
Прилавок с сыром на рынке Санта-Катерина в старом городе Барселоны - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 02:09
СМИ: в России могут запретить уничтожение санкционных продуктов
Временные ограничения на ввоз цитрусовых культур в Россию были введены с 6 января 2020 года в связи с участившимися случаями поставок в продукции, зараженной карантинными для ЕАЭС объектами.
Ведомство указывает, что решение о снятии ограничений было принято по результатам проведенной работы с компетентным ведомством КНР, а также рассмотрения представленных китайской стороной материалов о предприятиях-производителях цитрусовых культур, их мест хранения и упаковки.
Сухой корм для животных - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 16:00
Россельхознадзор может запретить импорт некоторых кормов для животных
 
РоссияКитайЭкономикаЕвразийский экономический союзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)В мире
 
 
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