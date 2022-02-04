https://ria.ru/20220204/tsitrusovye-1771049173.html

Россельхознадзор разрешил поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор разрешил поставки цитрусовых из Китая - РИА Новости, 04.02.2022

Россельхознадзор разрешил поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:32

2022-02-04T12:32

2022-02-04T12:45

россия

китай

экономика

евразийский экономический союз

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100538/18/1005381846_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_08f1282dc603ab88efa76b516d59ae55.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур, говорится в сообщении ведомства."Россельхознадзор с 3 февраля 2022 года разрешил под гарантии Главного таможенного управления Китайской Народной Республики ввоз цитрусовых культур из Китая на территорию России", - говорится в сообщении.Временные ограничения на ввоз цитрусовых культур в Россию были введены с 6 января 2020 года в связи с участившимися случаями поставок в продукции, зараженной карантинными для ЕАЭС объектами.Ведомство указывает, что решение о снятии ограничений было принято по результатам проведенной работы с компетентным ведомством КНР, а также рассмотрения представленных китайской стороной материалов о предприятиях-производителях цитрусовых культур, их мест хранения и упаковки.

https://ria.ru/20220131/produkty-1770237821.html

https://ria.ru/20220131/korma-1770329797.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, экономика, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире