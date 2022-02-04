https://ria.ru/20220204/terrorizm-1771067129.html

Россия и Китай выступили против политизации борьбы с терроризмом

Россия и Китай выступили против политизации борьбы с терроризмом - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай выступили против политизации борьбы с терроризмом

Россия и Китай выступают против политизации борьбы с терроризмом, осуждают вмешательство в дела стран "под флагом" борьбы с террористами. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:39

2022-02-04T13:39

2022-02-04T14:12

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай выступают против политизации борьбы с терроризмом, осуждают вмешательство в дела стран "под флагом" борьбы с террористами.Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны осуждают терроризм в любых его проявлениях, продвигают идею формирования единого глобального антитеррористического фронта при центральной роли ООН, выступают за укрепление политической координации и конструктивного взаимодействия в области многосторонних усилий по борьбе с терроризмом. Стороны выступают против политизации вопросов борьбы с терроризмом и превращения их в инструментарий политики двойных стандартов, осуждают практику вмешательства во внутренние дела других государств в геополитических целях за счет использования террористических и экстремистских группировок, равно как и под флагом борьбы с международным терроризмом и экстремизмом", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220204/atr-1771062982.html

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