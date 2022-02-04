13:39 04.02.2022 (обновлено: 14:12 04.02.2022)
Россия и Китай выступили против политизации борьбы с терроризмом
Россия и Китай осудили вмешательство в дела стран под флагом борьбы с террористами
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай выступают против политизации борьбы с терроризмом, осуждают вмешательство в дела стран "под флагом" борьбы с террористами.
Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
"Стороны осуждают терроризм в любых его проявлениях, продвигают идею формирования единого глобального антитеррористического фронта при центральной роли ООН, выступают за укрепление политической координации и конструктивного взаимодействия в области многосторонних усилий по борьбе с терроризмом. Стороны выступают против политизации вопросов борьбы с терроризмом и превращения их в инструментарий политики двойных стандартов, осуждают практику вмешательства во внутренние дела других государств в геополитических целях за счет использования террористических и экстремистских группировок, равно как и под флагом борьбы с международным терроризмом и экстремизмом", - говорится в заявлении.