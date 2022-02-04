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Суд дал пожизненный срок фигуранту дела о терактах в московском метро
Суд дал пожизненный срок фигуранту дела о терактах в московском метро - РИА Новости, 04.02.2022
Суд дал пожизненный срок фигуранту дела о терактах в московском метро
Второй западный военный окружной суд приговорил к пожизненному сроку Магомеда Нурова за теракты на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро в... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:47
2022-02-04T14:09
происшествия
доку умаров
россия
кизлярский район
теракты в московском метро (2010)
москва
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Второй западный военный окружной суд приговорил к пожизненному сроку Магомеда Нурова за теракты на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро в 2010 году, передает корреспондент РИА Новости."По совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", - огласил решение судья.Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Московского метрополитена к Нурову на 17 миллионов 49 тысяч 644 рубля 24 копейки за покореженные вагоны и ремонт станций. Четыре гражданских иска от потерпевших оставлены без рассмотрения.В прениях сторон прокурор просила назначить Нурову пожизненное лишение свободы со штрафом в 300 тысяч рублей.Адвокат Валид Джалалов просил назначить минимальное наказание, а также исключить из обвинения статью 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Защита настаивала на том, что пойти на преступление Нурова заставил организатор взрывов Магомедали Вагабов.Нуров был задержан в Дагестане в марте 2019 года. Он обвиняется в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств. По версии следствия, Нуров, выполняя роль связного, возил членов банды на встречи, где планировались взрывы в метро, а также скрывал от правоохранительных органов участника терактов.В пресс-службе Следственного комитета России сообщили РИА Новости, что Нуров в ходе следствия признал свою вину.В Москве 29 марта 2010 года с интервалом менее часа на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" произошли два мощных взрыва. По данным силовиков, на обеих станциях подорвались уроженки Дагестана. В терактах погибли 39 человек, более 100 пострадали.Еще один фигурант дела, начальник ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев, был задержан осенью 2020 года. Следствие, среди прочего, считает, что Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она уехала в Москву.Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова - одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил об уничтожении в Дагестане последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в Москве в 2010 году.В сентябре 2013 года силовые структуры объявили об уничтожении во время спецоперации главы "Имарата Кавказ"* Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы на "Лубянке" и "Парке культуры".*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211025/proisshestviya-1756172114.html
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кизлярский район
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происшествия, доку умаров, россия, кизлярский район, теракты в московском метро (2010), москва
13:47 04.02.2022 (обновлено: 14:09 04.02.2022)
 
Суд дал пожизненный срок фигуранту дела о терактах в московском метро

Фигуранта дела о терактах в московском метро в 2010 году приговорили к пожизненному сроку

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМагомед Нуров, обвиняемый в причастности к терактам в метро Москвы в 2010 году во время оглашения приговора
Магомед Нуров, обвиняемый в причастности к терактам в метро Москвы в 2010 году во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Магомед Нуров, обвиняемый в причастности к терактам в метро Москвы в 2010 году во время оглашения приговора
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Второй западный военный окружной суд приговорил к пожизненному сроку Магомеда Нурова за теракты на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро в 2010 году, передает корреспондент РИА Новости.
"По совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", - огласил решение судья.
Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Московского метрополитена к Нурову на 17 миллионов 49 тысяч 644 рубля 24 копейки за покореженные вагоны и ремонт станций. Четыре гражданских иска от потерпевших оставлены без рассмотрения.
В прениях сторон прокурор просила назначить Нурову пожизненное лишение свободы со штрафом в 300 тысяч рублей.
Адвокат Валид Джалалов просил назначить минимальное наказание, а также исключить из обвинения статью 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Защита настаивала на том, что пойти на преступление Нурова заставил организатор взрывов Магомедали Вагабов.
Нуров был задержан в Дагестане в марте 2019 года. Он обвиняется в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств. По версии следствия, Нуров, выполняя роль связного, возил членов банды на встречи, где планировались взрывы в метро, а также скрывал от правоохранительных органов участника терактов.
В пресс-службе Следственного комитета России сообщили РИА Новости, что Нуров в ходе следствия признал свою вину.
Цветы на станции московского метрополитена Парк культуры в память о жертвах теракта 29 марта 2010 года - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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Суд отказался закрывать процесс над обвиняемым в терактах в метро Москвы
В Москве 29 марта 2010 года с интервалом менее часа на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" произошли два мощных взрыва. По данным силовиков, на обеих станциях подорвались уроженки Дагестана. В терактах погибли 39 человек, более 100 пострадали.
Еще один фигурант дела, начальник ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев, был задержан осенью 2020 года. Следствие, среди прочего, считает, что Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она уехала в Москву.
Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова - одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил об уничтожении в Дагестане последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в Москве в 2010 году.
В сентябре 2013 года силовые структуры объявили об уничтожении во время спецоперации главы "Имарата Кавказ"* Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы на "Лубянке" и "Парке культуры".
*Террористическая организация, запрещенная в России
Цветы на станции московского метрополитена Парк культуры в память о жертвах теракта 29 марта 2010 - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
06:09
Дело о терактах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро
 
ПроисшествияДоку УмаровРоссияКизлярский районТеракты в московском метро (2010)Москва
 
 
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