Медведчук отреагировал на блокировку двух украинских телеканалов
Медведчук назвал блокировку двух телеканалов Украины на YouTube уничтожением свободы слова
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук
КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что блокирование на YouTube телеканалов UkrLive и "Первый Независимый" является уничтожением свободы слова в стране.
Ранее на Украине ввели санкции в отношении этих телеканалов. Они сменили площадки и уже снова доступны к просмотру, сообщил в пятницу сайт телеканала "112 Украина".
"Смотрите, закрыли каналы. Это все звенья одной цепи. Закрыты пять телевизионных каналов за год господином Зеленским и его окружением. Незаконно закрыты. Преступно закрыты. Скажите, вы можете привести пример еще хотя бы одного государства, где бы происходило подобное уничтожение свободы слова? Ну это же уничтожение", - сказал Медведчук в интервью на YouTube-канале лидера "Партии Шария" Анатолия Шария.
В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник Медведчука - депутат Верховной рады Украины, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.