https://ria.ru/20220204/telekanaly-1771144909.html

Медведчук отреагировал на блокировку двух украинских телеканалов

Медведчук отреагировал на блокировку двух украинских телеканалов - РИА Новости, 04.02.2022

Медведчук отреагировал на блокировку двух украинских телеканалов

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что блокирование на YouTube телеканалов UkrLive и "Первый... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T19:02

2022-02-04T19:02

2022-02-04T19:02

в мире

украина

владимир зеленский

виктор медведчук

112 украина

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КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что блокирование на YouTube телеканалов UkrLive и "Первый Независимый" является уничтожением свободы слова в стране.Ранее на Украине ввели санкции в отношении этих телеканалов. Они сменили площадки и уже снова доступны к просмотру, сообщил в пятницу сайт телеканала "112 Украина"."Смотрите, закрыли каналы. Это все звенья одной цепи. Закрыты пять телевизионных каналов за год господином Зеленским и его окружением. Незаконно закрыты. Преступно закрыты. Скажите, вы можете привести пример еще хотя бы одного государства, где бы происходило подобное уничтожение свободы слова? Ну это же уничтожение", - сказал Медведчук в интервью на YouTube-канале лидера "Партии Шария" Анатолия Шария.В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник Медведчука - депутат Верховной рады Украины, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.

https://ria.ru/20220204/kontent-1771114440.html

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

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