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Вышел тизер мини-сериала "Газлит" с Джулией Робертс и Шоном Пенном
Вышел тизер мини-сериала "Газлит" с Джулией Робертс и Шоном Пенном - РИА Новости, 04.02.2022
Вышел тизер мини-сериала "Газлит" с Джулией Робертс и Шоном Пенном
На YouTube-канале сервиса Starz разместили тизер мини-сериала "Газлит" с Джулией Робертс и Шоном Пенном в главных ролях. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T02:39
2022-02-04T02:39
2022-02-04T02:39
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. На YouTube-канале сервиса Starz разместили тизер мини-сериала "Газлит" с Джулией Робертс и Шоном Пенном в главных ролях. Шоу посвящено знаменитому Уотергейтскому скандалу, произошедшему в США в начале 1970-х. Тогда из-за него в отставку ушел президент Ричард Никсон. И хотя эту историю неоднократно обсуждали и даже высмеивали, шоураннер проекта Робби Пикеринг утверждает, что его сериал — это "уотергейтская история, которую никогда раньше не слышали". Вместо того, чтобы сосредоточиться на Ричарде Никсоне и показать, как он злоупотреблял властью, в "Газлите" действие сфокусируется на тех кого раньше считали "злодеями". В том числе Марте Митчелл (Джулия Робертс), которая была в числе разоблачителей и одна из первых осмелилась публично обвинить Никсона. В шоу также будет фигурировать и ее супруг — генеральный прокурор США Джон Митчелл, чья карьера из-за заявлений жены оказалась под угрозой. Его сыграл Шон Пенн. Ради этой роли изменился практически до неузнаваемости. Премьера сериала состоится на Starz 24 апреля.
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новости культуры, кино и сериалы, джулия робертс, youtube, ричард никсон, сша, шон пенн
Вышел тизер мини-сериала "Газлит" с Джулией Робертс и Шоном Пенном
Вышел тизер политического мини-сериала "Газлит" с Джулией Робертс и Шоном Пенном
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. На YouTube-канале сервиса Starz разместили тизер мини-сериала "Газлит" с Джулией Робертс и Шоном Пенном в главных ролях.
Шоу посвящено знаменитому Уотергейтскому скандалу, произошедшему в США в начале 1970-х. Тогда из-за него в отставку ушел президент Ричард Никсон.
И хотя эту историю неоднократно обсуждали и даже высмеивали, шоураннер проекта Робби Пикеринг утверждает
, что его сериал — это "уотергейтская история, которую никогда раньше не слышали".
Вместо того, чтобы сосредоточиться на Ричарде Никсоне и показать, как он злоупотреблял властью, в "Газлите" действие сфокусируется на тех кого раньше считали "злодеями". В том числе Марте Митчелл (Джулия Робертс), которая была в числе разоблачителей и одна из первых осмелилась публично обвинить Никсона.
В шоу также будет фигурировать и ее супруг — генеральный прокурор США Джон Митчелл, чья карьера из-за заявлений жены оказалась под угрозой. Его сыграл Шон Пенн. Ради этой роли изменился практически до неузнаваемости.
Премьера сериала состоится на Starz 24 апреля.