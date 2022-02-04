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Вышел тизер мини-сериала "Газлит" с Джулией Робертс и Шоном Пенном

Вышел тизер мини-сериала "Газлит" с Джулией Робертс и Шоном Пенном - РИА Новости, 04.02.2022

Вышел тизер мини-сериала "Газлит" с Джулией Робертс и Шоном Пенном

На YouTube-канале сервиса Starz разместили тизер мини-сериала "Газлит" с Джулией Робертс и Шоном Пенном в главных ролях. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T02:39

2022-02-04T02:39

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. На YouTube-канале сервиса Starz разместили тизер мини-сериала "Газлит" с Джулией Робертс и Шоном Пенном в главных ролях. Шоу посвящено знаменитому Уотергейтскому скандалу, произошедшему в США в начале 1970-х. Тогда из-за него в отставку ушел президент Ричард Никсон. И хотя эту историю неоднократно обсуждали и даже высмеивали, шоураннер проекта Робби Пикеринг утверждает, что его сериал — это "уотергейтская история, которую никогда раньше не слышали". Вместо того, чтобы сосредоточиться на Ричарде Никсоне и показать, как он злоупотреблял властью, в "Газлите" действие сфокусируется на тех кого раньше считали "злодеями". В том числе Марте Митчелл (Джулия Робертс), которая была в числе разоблачителей и одна из первых осмелилась публично обвинить Никсона. В шоу также будет фигурировать и ее супруг — генеральный прокурор США Джон Митчелл, чья карьера из-за заявлений жены оказалась под угрозой. Его сыграл Шон Пенн. Ради этой роли изменился практически до неузнаваемости. Премьера сериала состоится на Starz 24 апреля.

https://ria.ru/20220202/series-1770639979.html

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новости культуры, кино и сериалы, джулия робертс, youtube, ричард никсон, сша, шон пенн