https://ria.ru/20220204/tabak-1770983121.html

Юрист напомнил о новых табачных штрафах с февраля

Юрист напомнил о новых табачных штрафах с февраля - РИА Новости, 04.02.2022

Юрист напомнил о новых табачных штрафах с февраля

В России с первого февраля вступила в силу новая статья 14.53.1. КоАП о введении ответственности за незаконное перемещение по территории страны физлицами... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T04:14

2022-02-04T04:14

2022-02-04T06:37

россия

общество

курение

юрий дахов

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В России с первого февраля вступила в силу новая статья 14.53.1. КоАП о введении ответственности за незаконное перемещение по территории страны физлицами табачной продукции и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками, рассказал в беседе с агентством "Прайм" ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор плюс" Юрий Дахов.По его словам, также штраф могут наложить при незаконной перевозке немаркированной табачной продукции Евразийского экономического союза.Эксперт уточнил, что нарушителей ожидает штраф в размере 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Также, подчеркнул собеседник агентства, предусмотрена конфискация продукции, которая и стала предметом административного правонарушения.Дахов заключил, что составлять протоколы в отношении нарушивших новую статью КоАП могут полицейские и должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный транспортный надзор.

https://ria.ru/20211226/kurenie-1765507180.html

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россия, общество, курение, юрий дахов