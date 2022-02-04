04:14 04.02.2022 (обновлено: 06:37 04.02.2022)
Юрист напомнил о новых табачных штрафах с февраля
Юрист Дахов: с февраля перевозка немаркированной табачной продукции грозит штрафом
Предупреждение на пачке сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В России с первого февраля вступила в силу новая статья 14.53.1. КоАП о введении ответственности за незаконное перемещение по территории страны физлицами табачной продукции и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками, рассказал в беседе с агентством "Прайм" ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор плюс" Юрий Дахов.
По его словам, также штраф могут наложить при незаконной перевозке немаркированной табачной продукции Евразийского экономического союза.
"Исключением является перемещение по российской территории физическими лицами, достигшими восемнадцати лет табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте весом не более 250 граммов на одного человека, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.21 Кодекса", — пояснил Дахов.
Эксперт уточнил, что нарушителей ожидает штраф в размере 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Также, подчеркнул собеседник агентства, предусмотрена конфискация продукции, которая и стала предметом административного правонарушения.
Дахов заключил, что составлять протоколы в отношении нарушивших новую статью КоАП могут полицейские и должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный транспортный надзор.
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