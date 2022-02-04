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"Украине будет очень больно в случае отключения России от SWIFT"
На Украине испугались отключения России от SWIFT - РИА Новости, 04.02.2022
"Украине будет очень больно в случае отключения России от SWIFT"
Киев понесет огромные убытки, если Россию отключат от системы SWIFT, заявил в эфире "4-го канала" бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T09:18
2022-02-04T11:29
в мире
украина
россия
swift
виктор суслов (украинский экономист)
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Киев понесет огромные убытки, если Россию отключат от системы SWIFT, заявил в эфире "4-го канала" бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.По мнению политика, при таком развитии событий транш от МВФ страну не спасет, потому что деньги сами по себе не могут заменить ни газ, ни ядерное топливо."Проблемы, которые есть (между Россией и Украиной. — Прим. ред.), нужно решать путем дипломатических переговоров", — заключил Суслов.SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупных организаций почти во всех странах. СМИ постоянно пишут, что Россию могут исключить из SWIFT в случае эскалации ситуации на Украине. В ответ на такие риски Москва создала свою Систему передачи финансовых сообщений.В последние месяцы отношения России и Запада становятся все более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220131/sanktsii-1770354866.html
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в мире, украина, россия, swift, виктор суслов (украинский экономист)
09:18 04.02.2022 (обновлено: 11:29 04.02.2022)
 
На Украине испугались отключения России от SWIFT

Экономист Суслов: отключение России от системы SWIFT навредит торгующей с ней Украине

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Киев понесет огромные убытки, если Россию отключат от системы SWIFT, заявил в эфире "4-го канала" бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

"Если мы будем транспортировать газ, а Россия не сможет его оплачивать, Украина бесплатно будет транзитировать? Конечно, нет", — пояснил он.

По мнению политика, при таком развитии событий транш от МВФ страну не спасет, потому что деньги сами по себе не могут заменить ни газ, ни ядерное топливо.
"Проблемы, которые есть (между Россией и Украиной. — Прим. ред.), нужно решать путем дипломатических переговоров", — заключил Суслов.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
31 января, 17:46
На Западе рассказали о последствиях отключения России от SWIFT
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупных организаций почти во всех странах. СМИ постоянно пишут, что Россию могут исключить из SWIFT в случае эскалации ситуации на Украине. В ответ на такие риски Москва создала свою Систему передачи финансовых сообщений.
В последние месяцы отношения России и Запада становятся все более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Фейковые новости - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 11:57Авторы
Как западная пресса воюет с Россией на Украине
 
В миреУкраинаРоссияSWIFTВиктор Суслов (украинский экономист)
 
 
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