https://ria.ru/20220204/suvorov-1771098184.html

На Украине снесли очередной памятник русскому герою

В Полтаве снесли памятник Суворову из-за "советской пропаганды" - РИА Новости, 04.02.2022

На Украине снесли очередной памятник русскому герою

В Полтаве снесли памятник полководцу Александру Суворову. Об этом пишет "Страна.ua". РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T15:37

2022-02-04T15:37

2022-02-04T16:24

украинский институт национальной памяти

киев

украина

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771097977_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4c8e5e2ca511ea19a5c69d81b1d3f866.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Полтаве снесли памятник полководцу Александру Суворову. Об этом пишет "Страна.ua".Монумент располагался в качестве экспоната в Полтавском музее тяжелой бомбардировочной авиации, который является филиалом Национального военно-исторического музея. До этого памятник стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна.С инициативой сноса выступил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович."Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной независимости", — приводит его слова издание.На Украине регулярно происходят подобные инциденты с мемориалами. Так, в Киеве предлагали изменить пол статуе "Родина-мать". Также в столице убрали памятник в честь дружбы города с российской столицей Москвой. Украинские власти обосновывают подобные действия декоммунизацией страны.Александр Суворов вошел в историю как один из главных полководцев XVIII века, давший множество знаменитых сражений и внесший неоценимый вклад в военную науку.

https://ria.ru/20201020/ukraina-1580573689.html

киев

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украинский институт национальной памяти, киев, украина, москва, в мире