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https://ria.ru/20220204/suvorov-1771098184.html
На Украине снесли очередной памятник русскому герою
В Полтаве снесли памятник Суворову из-за "советской пропаганды" - РИА Новости, 04.02.2022
На Украине снесли очередной памятник русскому герою
В Полтаве снесли памятник полководцу Александру Суворову. Об этом пишет "Страна.ua". РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:37
2022-02-04T16:24
украинский институт национальной памяти
киев
украина
москва
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Полтаве снесли памятник полководцу Александру Суворову. Об этом пишет "Страна.ua".Монумент располагался в качестве экспоната в Полтавском музее тяжелой бомбардировочной авиации, который является филиалом Национального военно-исторического музея. До этого памятник стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна.С инициативой сноса выступил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович."Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной независимости", — приводит его слова издание.На Украине регулярно происходят подобные инциденты с мемориалами. Так, в Киеве предлагали изменить пол статуе "Родина-мать". Также в столице убрали памятник в честь дружбы города с российской столицей Москвой. Украинские власти обосновывают подобные действия декоммунизацией страны.Александр Суворов вошел в историю как один из главных полководцев XVIII века, давший множество знаменитых сражений и внесший неоценимый вклад в военную науку.
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украинский институт национальной памяти, киев, украина, москва, в мире
15:37 04.02.2022 (обновлено: 16:24 04.02.2022)
 
В Полтаве снесли памятник Суворову из-за "советской пропаганды"

В Полтаве демонтировали монумент полководцу Александру Суворову из-за советской пропаганды

© Depositphotos / troyanphoto Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Depositphotos / troyanphoto
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Полтаве снесли памятник полководцу Александру Суворову. Об этом пишет "Страна.ua".
Монумент располагался в качестве экспоната в Полтавском музее тяжелой бомбардировочной авиации, который является филиалом Национального военно-исторического музея. До этого памятник стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна.
С инициативой сноса выступил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
"Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной независимости", — приводит его слова издание.
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Александр Суворов вошел в историю как один из главных полководцев XVIII века, давший множество знаменитых сражений и внесший неоценимый вклад в военную науку.
 
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