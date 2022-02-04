https://ria.ru/20220204/sud-1771129131.html
Суд отправил на лечение пенсионера, стрелявшего у детсада в Перми
Суд отправил на лечение пенсионера, стрелявшего у детсада в Перми - РИА Новости, 04.02.2022
Суд отправил на лечение пенсионера, стрелявшего у детсада в Перми
Пенсионера из Перми, стрелявшего осенью 2021 года из окна дома в сторону детского сада и полицейских, отправили на принудительное лечение, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:47
2022-02-04T17:47
2022-02-04T17:47
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ПЕРМЬ, 4 фев - РИА Новости. Пенсионера из Перми, стрелявшего осенью 2021 года из окна дома в сторону детского сада и полицейских, отправили на принудительное лечение, сообщили РИА Новости в Индустриальном районном суде города.В сентябре 2021 года 81-летний житель многоквартирного дома в Перми несколько раз выстрелил из охотничьего ружья во входную дверь соседей, а потом из окна квартиры в сторону детского сада, расположенного напротив дома в Индустриальном районе города. Обошлось без пострадавших. После этого пожилой мужчина стал стрелять в направлении приехавших полицейских.Пенсионеру предъявили обвинение по трем уголовным статьям: за хулиганство, угрозу насилием полицейским и за незаконное хранение в доме огнестрельного оружия. При расследовании была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что мужчина имеет психическое заболевание и "не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими"."Суд решил, что к мужчине необходимо применить принудительные меры медицинского характера", — рассказали в суде.
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происшествия, пермь, пермский край
Суд отправил на лечение пенсионера, стрелявшего у детсада в Перми
Суд отправил на принудительное лечение пенсионера, стрелявшего у детсада в Перми
ПЕРМЬ, 4 фев - РИА Новости. Пенсионера из Перми, стрелявшего осенью 2021 года из окна дома в сторону детского сада и полицейских, отправили на принудительное лечение, сообщили РИА Новости в Индустриальном районном суде города.
В сентябре 2021 года 81-летний житель многоквартирного дома в Перми
несколько раз выстрелил из охотничьего ружья во входную дверь соседей, а потом из окна квартиры в сторону детского сада, расположенного напротив дома в Индустриальном районе города. Обошлось без пострадавших. После этого пожилой мужчина стал стрелять в направлении приехавших полицейских.
Пенсионеру предъявили обвинение по трем уголовным статьям: за хулиганство, угрозу насилием полицейским и за незаконное хранение в доме огнестрельного оружия. При расследовании была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что мужчина имеет психическое заболевание и "не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".
"Суд решил, что к мужчине необходимо применить принудительные меры медицинского характера", — рассказали в суде.