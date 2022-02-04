https://ria.ru/20220204/sud-1771019711.html

Суд рассмотрит иск адвоката Павлова* по поводу статуса иноагента 10 февраля

Суд рассмотрит иск адвоката Павлова* по поводу статуса иноагента 10 февраля - РИА Новости, 04.02.2022

Суд рассмотрит иск адвоката Павлова* по поводу статуса иноагента 10 февраля

Замоскворецкий суд Москвы 10 февраля проведет беседу по иску внесенного в реестр СМИ-иноагентов адвоката Ивана Павлова*, оспаривающего этот статус, сообщили РИА РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T10:40

2022-02-04T10:40

2022-02-04T10:40

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

роскосмос

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 10 февраля проведет беседу по иску внесенного в реестр СМИ-иноагентов адвоката Ивана Павлова*, оспаривающего этот статус, сообщили РИА Новости в суде."Беседа по иску Павлова к Министерству юстиции РФ назначена на 10 февраля", - рассказал собеседник агентства.В суде также отметили, что 14 февраля пройдет заседание по похожему иску, направленному в суд коллегой Павлова* Валерией Ветошкиной. Оба они были включены в реестр СМИ-иностранных агентов в ноябре прошлого года.Павлов* возглавлял правозащитное объединение "Команда 29", когда в середине июля прошлого года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт организации, а вскоре после этого "Команда 29" решила прекратить работу из-за опасений уголовного преследования. Позднее бывшие участники объединения создали похожее сообщество под названием "Первый отдел".Против Павлова возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), ему предъявлено обвинение. Как сообщал сам адвокат, это связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает. В постановлении о возбуждении дела указано, что Павлов* раскрывал журналистам данные предварительного расследования без соответствующего разрешения.В сентябре 2021 года Павлов* сообщил, что уехал из России, ссылаясь на то, что запреты, наложенные в связи с уголовным делом, постепенно сделали его работу невозможной. В ноябре Павлова* и еще четырех бывших сотрудников "Команды 29" Минюст признал иностранными агентами, а МВД объявил Павлова в розыск.*Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента

https://ria.ru/20211115/rozysk-1759118022.html

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россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), роскосмос