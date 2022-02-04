https://ria.ru/20220204/sud-1770992459.html

В Хабаровском крае мать троих детей осудили за смерть двух из них

В Хабаровском крае мать троих детей осудили за смерть двух из них - РИА Новости, 04.02.2022

В Хабаровском крае мать троих детей осудили за смерть двух из них

Мать троих детей осудили на 4,5 года колонии в Хабаровском крае за смерть по неосторожности двух из них при пожаре в марте прошлого года, сообщает прокуратура... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T06:44

2022-02-04T06:44

2022-02-04T06:44

происшествия

россия

солнечный район

хабаровский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1d895767a2cd012bca62557dc71c5acd.jpg

ХАБАРОВСК, 4 фев - РИА Новости. Мать троих детей осудили на 4,5 года колонии в Хабаровском крае за смерть по неосторожности двух из них при пожаре в марте прошлого года, сообщает прокуратура края.Шестого марта прошлого года два ребенка 2019 и 2018 годов рождения погибли при пожаре в одноэтажном жилом деревянном доме в поселке Березовый Солнечного района в Хабаровском крае. Пожар тушили несколько часов. Дом полностью сгорел на площади 270 квадратных метров.По данным надзорного ведомства, мать оставила трех своих малолетних детей 2016, 2018 и 2019 годов рождения одних и ушла в гости к соседке. Она знала о неисправности электронасоса в её квартире, но оставила агрегат включенным в электросеть. Из-за токовой перегрузки возник пожар, двое детей скончались от острого отравления продуктами горения. Одного ребенка удалось спасти."Признана виновной 23-летняя девушка по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)... Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - информирует региональная прокуратура.Как рассказала РИА Новости старший помощник прокурора краевого ведомства Анна Исаева, у виновной нет отсрочки тюремного срока до достижения несовершеннолетним 14 лет, так как она лишена родительских прав."Кроме того, была проведена проверка органов подразделения по делам несовершеннолетних, им вынесено представление, поскольку эта мать у них сначала стояла на учете, а позже они ее сняли необоснованно", - заявила Исаева.

https://ria.ru/20200702/1573801752.html

https://ria.ru/20181123/1533388187.html

россия

солнечный район

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, солнечный район, хабаровский край