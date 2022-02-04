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В Хабаровском крае мать троих детей осудили за смерть двух из них
В Хабаровском крае мать троих детей осудили за смерть двух из них - РИА Новости, 04.02.2022
В Хабаровском крае мать троих детей осудили за смерть двух из них
Мать троих детей осудили на 4,5 года колонии в Хабаровском крае за смерть по неосторожности двух из них при пожаре в марте прошлого года, сообщает прокуратура... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T06:44
2022-02-04T06:44
происшествия
россия
солнечный район
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 4 фев - РИА Новости. Мать троих детей осудили на 4,5 года колонии в Хабаровском крае за смерть по неосторожности двух из них при пожаре в марте прошлого года, сообщает прокуратура края.Шестого марта прошлого года два ребенка 2019 и 2018 годов рождения погибли при пожаре в одноэтажном жилом деревянном доме в поселке Березовый Солнечного района в Хабаровском крае. Пожар тушили несколько часов. Дом полностью сгорел на площади 270 квадратных метров.По данным надзорного ведомства, мать оставила трех своих малолетних детей 2016, 2018 и 2019 годов рождения одних и ушла в гости к соседке. Она знала о неисправности электронасоса в её квартире, но оставила агрегат включенным в электросеть. Из-за токовой перегрузки возник пожар, двое детей скончались от острого отравления продуктами горения. Одного ребенка удалось спасти."Признана виновной 23-летняя девушка по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)... Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - информирует региональная прокуратура.Как рассказала РИА Новости старший помощник прокурора краевого ведомства Анна Исаева, у виновной нет отсрочки тюремного срока до достижения несовершеннолетним 14 лет, так как она лишена родительских прав."Кроме того, была проведена проверка органов подразделения по делам несовершеннолетних, им вынесено представление, поскольку эта мать у них сначала стояла на учете, а позже они ее сняли необоснованно", - заявила Исаева.
https://ria.ru/20200702/1573801752.html
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происшествия, россия, солнечный район, хабаровский край
06:44 04.02.2022
 
В Хабаровском крае мать троих детей осудили за смерть двух из них

В Хабаровском крае мать троих детей осудили за смерть двух из них на 4,5 года колонии

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 4 фев - РИА Новости. Мать троих детей осудили на 4,5 года колонии в Хабаровском крае за смерть по неосторожности двух из них при пожаре в марте прошлого года, сообщает прокуратура края.
Шестого марта прошлого года два ребенка 2019 и 2018 годов рождения погибли при пожаре в одноэтажном жилом деревянном доме в поселке Березовый Солнечного района в Хабаровском крае. Пожар тушили несколько часов. Дом полностью сгорел на площади 270 квадратных метров.
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По данным надзорного ведомства, мать оставила трех своих малолетних детей 2016, 2018 и 2019 годов рождения одних и ушла в гости к соседке. Она знала о неисправности электронасоса в её квартире, но оставила агрегат включенным в электросеть. Из-за токовой перегрузки возник пожар, двое детей скончались от острого отравления продуктами горения. Одного ребенка удалось спасти.
"Признана виновной 23-летняя девушка по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)... Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - информирует региональная прокуратура.
Как рассказала РИА Новости старший помощник прокурора краевого ведомства Анна Исаева, у виновной нет отсрочки тюремного срока до достижения несовершеннолетним 14 лет, так как она лишена родительских прав.
"Кроме того, была проведена проверка органов подразделения по делам несовершеннолетних, им вынесено представление, поскольку эта мать у них сначала стояла на учете, а позже они ее сняли необоснованно", - заявила Исаева.
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