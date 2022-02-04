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В Кремле призвали не делить страны на демократические и недемократические
В Кремле призвали не делить страны на демократические и недемократические - РИА Новости, 04.02.2022
В Кремле призвали не делить страны на демократические и недемократические
Нельзя делить страны на демократические и недемократические, такие попытки наблюдались пару месяцев назад, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:11
2022-02-04T13:11
2022-02-04T13:14
в мире
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Нельзя делить страны на демократические и недемократические, такие попытки наблюдались пару месяцев назад, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее в пятницу на сайте Кремля было опубликовано совместное заявление лидеров России и Китая по итогам переговоров глав государств. В документе отмечено, что Россия и КНР выступают против злоупотребления демократическими ценностями и вмешательства во внутренние дела государств под предлогом защиты демократии."Оперируя терминами "демократические ценности" нельзя делить страны на демократические и недемократические в понимании одной отдельно взятой страны, нельзя делить мир на лагеря демократические и недемократические", - сказал Песков на вопрос о том, что подразумевается под "злоупотреблением демократическими ценностями"."Такие попытки мы в дипломатической и межгосударственной практике с вами видели буквально пару месяцев назад", - добавил он.
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в мире, дмитрий песков, россия
13:11 04.02.2022 (обновлено: 13:14 04.02.2022)
В Кремле призвали не делить страны на демократические и недемократические
Пресс-секретарь Песков призвал не делить страны на демократические и недемократические
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Нельзя делить страны на демократические и недемократические, такие попытки наблюдались пару месяцев назад, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее в пятницу на сайте Кремля было опубликовано совместное заявление лидеров России
и Китая
по итогам переговоров глав государств. В документе отмечено, что Россия и КНР выступают против злоупотребления демократическими ценностями и вмешательства во внутренние дела государств под предлогом защиты демократии.
"Оперируя терминами "демократические ценности" нельзя делить страны на демократические и недемократические в понимании одной отдельно взятой страны, нельзя делить мир на лагеря демократические и недемократические", - сказал Песков на вопрос о том, что подразумевается под "злоупотреблением демократическими ценностями".
"Такие попытки мы в дипломатической и межгосударственной практике с вами видели буквально пару месяцев назад", - добавил он.