Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/ssha-1771156863.html
Администрация Байдена разрушила страну за один год, заявил Трамп
Администрация Байдена разрушила страну за один год, заявил Трамп - РИА Новости, 04.02.2022
Администрация Байдена разрушила страну за один год, заявил Трамп
Действующая администрация США разрушила страну за один год, заявил экс-президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T20:03
2022-02-04T20:03
в мире
джо байден
сша
россия
опек
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592161979_0:159:2954:1821_1920x0_80_0_0_3286a30adb547edc4f0cff4571be2477.jpg
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Действующая администрация США разрушила страну за один год, заявил экс-президент США Дональд Трамп."Нашу страну разрушили за один год", - заявил Трамп в подкасте Национального республиканского сенаторского комитета Red Zone.В числе "неудач" действующего президента Джо Байдена Трамп перечислил хаотичный вывод американских войск из Афганистана, рост инфляции, беспорядок на границе и ситуацию с коронавирусом в США."Очень много всего просто ужасно", - сказал Трамп, указав, что инфляция является в том числе следствием ошибочной политики в энергетической сфере. "Мы были энергонезависимы, а теперь мы обращаемся к ОПЕК, к России и другим игрокам, это сложная ситуация для нашей страны", - сказал экс-президент США.Трамп проиграл президентские выборы 2020 года демократу Джо Байдену, но не признает поражения и не исключает возможности, хотя и не объявил об этом официально, что будет баллотироваться на президентский пост в 2024 году.
https://ria.ru/20220204/vinovnik-1771009497.html
https://ria.ru/20220202/ukraina-1770748606.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592161979_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_28a4accac8bc53712918336ae5209bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, россия, опек, дональд трамп
20:03 04.02.2022
 
Администрация Байдена разрушила страну за один год, заявил Трамп

Экс-президент США Трамп: администрация Байдена разрушила страну за один год

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Действующая администрация США разрушила страну за один год, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
"Нашу страну разрушили за один год", - заявил Трамп в подкасте Национального республиканского сенаторского комитета Red Zone.
Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
09:52
В США объяснили, почему Байден, а не Россия, виновен в кризисе на Украине
В числе "неудач" действующего президента Джо Байдена Трамп перечислил хаотичный вывод американских войск из Афганистана, рост инфляции, беспорядок на границе и ситуацию с коронавирусом в США.
"Очень много всего просто ужасно", - сказал Трамп, указав, что инфляция является в том числе следствием ошибочной политики в энергетической сфере. "Мы были энергонезависимы, а теперь мы обращаемся к ОПЕК, к России и другим игрокам, это сложная ситуация для нашей страны", - сказал экс-президент США.
Трамп проиграл президентские выборы 2020 года демократу Джо Байдену, но не признает поражения и не исключает возможности, хотя и не объявил об этом официально, что будет баллотироваться на президентский пост в 2024 году.
Здание Сената США - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 20:07
В США призвали Белый дом объяснить целесообразность Украины в НАТО
 
В миреДжо БайденСШАРоссияОПЕКДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала