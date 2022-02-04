https://ria.ru/20220204/ssha-1771156863.html

Администрация Байдена разрушила страну за один год, заявил Трамп

Администрация Байдена разрушила страну за один год, заявил Трамп - РИА Новости, 04.02.2022

Администрация Байдена разрушила страну за один год, заявил Трамп

Действующая администрация США разрушила страну за один год, заявил экс-президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T20:03

2022-02-04T20:03

2022-02-04T20:03

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джо байден

сша

россия

опек

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Действующая администрация США разрушила страну за один год, заявил экс-президент США Дональд Трамп."Нашу страну разрушили за один год", - заявил Трамп в подкасте Национального республиканского сенаторского комитета Red Zone.В числе "неудач" действующего президента Джо Байдена Трамп перечислил хаотичный вывод американских войск из Афганистана, рост инфляции, беспорядок на границе и ситуацию с коронавирусом в США."Очень много всего просто ужасно", - сказал Трамп, указав, что инфляция является в том числе следствием ошибочной политики в энергетической сфере. "Мы были энергонезависимы, а теперь мы обращаемся к ОПЕК, к России и другим игрокам, это сложная ситуация для нашей страны", - сказал экс-президент США.Трамп проиграл президентские выборы 2020 года демократу Джо Байдену, но не признает поражения и не исключает возможности, хотя и не объявил об этом официально, что будет баллотироваться на президентский пост в 2024 году.

https://ria.ru/20220204/vinovnik-1771009497.html

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в мире, джо байден, сша, россия, опек, дональд трамп