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Администрация Байдена разрушила страну за один год, заявил Трамп
Администрация Байдена разрушила страну за один год, заявил Трамп - РИА Новости, 04.02.2022
Администрация Байдена разрушила страну за один год, заявил Трамп
Действующая администрация США разрушила страну за один год, заявил экс-президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T20:03
2022-02-04T20:03
2022-02-04T20:03
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Действующая администрация США разрушила страну за один год, заявил экс-президент США Дональд Трамп."Нашу страну разрушили за один год", - заявил Трамп в подкасте Национального республиканского сенаторского комитета Red Zone.В числе "неудач" действующего президента Джо Байдена Трамп перечислил хаотичный вывод американских войск из Афганистана, рост инфляции, беспорядок на границе и ситуацию с коронавирусом в США."Очень много всего просто ужасно", - сказал Трамп, указав, что инфляция является в том числе следствием ошибочной политики в энергетической сфере. "Мы были энергонезависимы, а теперь мы обращаемся к ОПЕК, к России и другим игрокам, это сложная ситуация для нашей страны", - сказал экс-президент США.Трамп проиграл президентские выборы 2020 года демократу Джо Байдену, но не признает поражения и не исключает возможности, хотя и не объявил об этом официально, что будет баллотироваться на президентский пост в 2024 году.
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в мире, джо байден, сша, россия, опек, дональд трамп
Администрация Байдена разрушила страну за один год, заявил Трамп
Экс-президент США Трамп: администрация Байдена разрушила страну за один год