https://ria.ru/20220204/ssha-1771143222.html

В США придумали способ "уязвить" Китай

В США придумали способ "уязвить" Китай - РИА Новости, 04.02.2022

В США придумали способ "уязвить" Китай

Группа американских сенаторов и конгрессменов представили законопроект, предлагающий переименовать Тайбэйское экономическое и культурное представительство в США РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T18:51

2022-02-04T18:51

2022-02-04T18:51

в мире

сша

тайвань

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767569329_250:489:3021:2048_1920x0_80_0_0_65bfe59721ce13a1f48aa62f0f388a0e.jpg

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Группа американских сенаторов и конгрессменов представили законопроект, предлагающий переименовать Тайбэйское экономическое и культурное представительство в США в "представительство Тайваня".Инициатива выглядит как попытка уязвить КНР, где остро реагируют на употребление названия острова в контекстах, намекающих на его самостоятельность от материковой части страны."Госсекретарь будет искать возможности вступить в переговоры с Тайбэйским экономическим и культурным представительством для переименования его офиса в Вашингтоне, округ Колумбия, в "представительство Тайваня", - сказано в законопроекте.Его авторами выступают республиканец Марко Рубио и демократ Роберт Менендес, который возглавляет международный комитет сената. В палате представителей инициативу продвигают республиканец Джон Кертис и демократ Крис Паппас.Фактические тайваньские посольства работают в большинстве стран под вывеской представительств Тайбэя - административного центра острова. Литва, недавно нарушившая эту традицию, подверглась дипломатическим и экономическим санкциям со стороны КНР.США формально придерживаются политики "единого Китая", но имеют обширные связи с Тайванем, в том числе военного характера, и предостерегают Пекин от попыток изменить статус-кво.

https://ria.ru/20220129/amerika-1770062963.html

https://ria.ru/20220127/ukraina-1769720749.html

сша

тайвань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, тайвань, китай