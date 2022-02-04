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В США придумали способ "уязвить" Китай
В США придумали способ "уязвить" Китай - РИА Новости, 04.02.2022
В США придумали способ "уязвить" Китай
Группа американских сенаторов и конгрессменов представили законопроект, предлагающий переименовать Тайбэйское экономическое и культурное представительство в США РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T18:51
2022-02-04T18:51
в мире
сша
тайвань
китай
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Группа американских сенаторов и конгрессменов представили законопроект, предлагающий переименовать Тайбэйское экономическое и культурное представительство в США в "представительство Тайваня".Инициатива выглядит как попытка уязвить КНР, где остро реагируют на употребление названия острова в контекстах, намекающих на его самостоятельность от материковой части страны."Госсекретарь будет искать возможности вступить в переговоры с Тайбэйским экономическим и культурным представительством для переименования его офиса в Вашингтоне, округ Колумбия, в "представительство Тайваня", - сказано в законопроекте.Его авторами выступают республиканец Марко Рубио и демократ Роберт Менендес, который возглавляет международный комитет сената. В палате представителей инициативу продвигают республиканец Джон Кертис и демократ Крис Паппас.Фактические тайваньские посольства работают в большинстве стран под вывеской представительств Тайбэя - административного центра острова. Литва, недавно нарушившая эту традицию, подверглась дипломатическим и экономическим санкциям со стороны КНР.США формально придерживаются политики "единого Китая", но имеют обширные связи с Тайванем, в том числе военного характера, и предостерегают Пекин от попыток изменить статус-кво.
https://ria.ru/20220129/amerika-1770062963.html
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в мире, сша, тайвань, китай
18:51 04.02.2022
 
В США придумали способ "уязвить" Китай

В сенате США предложили переименовать Тайбэйский офис в представительство Тайваня

© REUTERS / Sarah SilbigerЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger
Здание Капитолия США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Группа американских сенаторов и конгрессменов представили законопроект, предлагающий переименовать Тайбэйское экономическое и культурное представительство в США в "представительство Тайваня".
Инициатива выглядит как попытка уязвить КНР, где остро реагируют на употребление названия острова в контекстах, намекающих на его самостоятельность от материковой части страны.
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"Госсекретарь будет искать возможности вступить в переговоры с Тайбэйским экономическим и культурным представительством для переименования его офиса в Вашингтоне, округ Колумбия, в "представительство Тайваня", - сказано в законопроекте.
Его авторами выступают республиканец Марко Рубио и демократ Роберт Менендес, который возглавляет международный комитет сената. В палате представителей инициативу продвигают республиканец Джон Кертис и демократ Крис Паппас.
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Фактические тайваньские посольства работают в большинстве стран под вывеской представительств Тайбэя - административного центра острова. Литва, недавно нарушившая эту традицию, подверглась дипломатическим и экономическим санкциям со стороны КНР.
США формально придерживаются политики "единого Китая", но имеют обширные связи с Тайванем, в том числе военного характера, и предостерегают Пекин от попыток изменить статус-кво.
 
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