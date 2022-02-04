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В Сан-Марино первые вакцинные туристы привились "Спутником Лайт"
В Сан-Марино первые вакцинные туристы привились "Спутником Лайт" - РИА Новости, 04.02.2022
В Сан-Марино первые вакцинные туристы привились "Спутником Лайт"
Первые туристы, приехавшие в Сан-Марино за бустерной дозой вакцины от коронавируса, получили прививку российским препаратом "Спутник Лайт", рассказал РИА... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T18:01
2022-02-04T18:01
распространение коронавируса
в мире
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РИМ, 4 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Первые туристы, приехавшие в Сан-Марино за бустерной дозой вакцины от коронавируса, получили прививку российским препаратом "Спутник Лайт", рассказал РИА Новости представитель Института социального обеспечения республики (ISS).По его словам, власти Сан-Марино решили возобновить "вакцинный туризм" после того, как летом прошлого года за платной вакцинацией "Спутником V" обратились более 1,2 тысячи человек."Сегодня бустер получили первые десять человек. Они прибыли из Германии, Эстонии и Латвии. Прошлым летом они также побывали в Сан-Марино", - сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что часть туристов имеют российское происхождение, другие являются итальянцами, женатыми на русских женщинах. Стоимость получения российской вакцины осталась прежней и составила 50 евро. Другим условием является первичная вакцинация "Спутником V".Всего за российским бустером в Сан-Марино обратились более 30 иностранных граждан, сказал представитель ISS.Кроме того, в пятницу состоялся очередной прием граждан Сан-Марино, пожелавших получить третью дозу "Спутника", добавил он. Всего за ней обратились около 130 человек, до них "Спутником Лайт" с конца декабря привились 832 человека. Очередные раунды ревакцинации российским препаратом распланированы до конца февраля, пока их намечено еще три. Не исключено, добавил собеседник, что желающих снова прибегнуть к вакцине из РФ будет больше, учитывая, что иностранные граждане в Италии, сделавшие ранее прививки от коронавируса даже препаратами, до сих пор не признанными на Апеннинах, смогут теперь получить доступ к основным услугам после теста на COVID-19.Всего же третью дозу вакцины от коронавируса получили более 17 тысяч жителей Сан-Марино - то есть 62% населения в возрасте от 12 лет, сообщили в ISS. Две дозы имеются у 80% населения старше 5 лет.
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в мире, россия, латвия, эстония, коронавирус covid-19, вакцинация, вакцины, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт", сан-марино, коронавирусы, туризм, новости - туризм, германия
18:01 04.02.2022
 
В Сан-Марино первые вакцинные туристы привились "Спутником Лайт"

Первые вакцинные туристы получили бустерную дозу "Спутника Лайт" в Сан-Марино

© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
Перейти в фотобанк
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Читать ria.ru в
РИМ, 4 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Первые туристы, приехавшие в Сан-Марино за бустерной дозой вакцины от коронавируса, получили прививку российским препаратом "Спутник Лайт", рассказал РИА Новости представитель Института социального обеспечения республики (ISS).
По его словам, власти Сан-Марино решили возобновить "вакцинный туризм" после того, как летом прошлого года за платной вакцинацией "Спутником V" обратились более 1,2 тысячи человек.
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"Сегодня бустер получили первые десять человек. Они прибыли из Германии, Эстонии и Латвии. Прошлым летом они также побывали в Сан-Марино", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что часть туристов имеют российское происхождение, другие являются итальянцами, женатыми на русских женщинах. Стоимость получения российской вакцины осталась прежней и составила 50 евро. Другим условием является первичная вакцинация "Спутником V".
Всего за российским бустером в Сан-Марино обратились более 30 иностранных граждан, сказал представитель ISS.
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Кроме того, в пятницу состоялся очередной прием граждан Сан-Марино, пожелавших получить третью дозу "Спутника", добавил он. Всего за ней обратились около 130 человек, до них "Спутником Лайт" с конца декабря привились 832 человека. Очередные раунды ревакцинации российским препаратом распланированы до конца февраля, пока их намечено еще три. Не исключено, добавил собеседник, что желающих снова прибегнуть к вакцине из РФ будет больше, учитывая, что иностранные граждане в Италии, сделавшие ранее прививки от коронавируса даже препаратами, до сих пор не признанными на Апеннинах, смогут теперь получить доступ к основным услугам после теста на COVID-19.
Всего же третью дозу вакцины от коронавируса получили более 17 тысяч жителей Сан-Марино - то есть 62% населения в возрасте от 12 лет, сообщили в ISS. Две дозы имеются у 80% населения старше 5 лет.
 
Распространение коронавирусаВ миреРоссияЛатвияЭстонияКоронавирус COVID-19ВакцинацияВакциныВакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"Сан-МариноКоронавирусыТуризмНовости - ТуризмГермания
 
 
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