Орбан назвал сроки начала производства "Спутника V" в Венгрии
Премьер Орбан: производство "Спутника V" в Венгрии может быть налажено к концу года
Ампулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Производство "Спутник V" на вакцинном заводе в венгерском городе Дебрецен может быть налажено к концу 2022 года, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Как сообщил господин министр (инноваций и технологий Ласло) Палкович, решение правительства может быть выполнено и уже к концу года первые модули нашего вакцинного завода в Дебрецене начнут работу. Опыт пандемии показал, что это необходимо, чтобы у нас был завод по производству вакцин, используемых в Венгрии... Мы видим, что на вакцины "Спутник" и "Спутник Лайт" будет большой спрос в мире... Мы сможем производить "Спутник" вместе с русскими, и мы сможем продавать часть вакцины за границу", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth в пятницу.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и Орбана состоялись в Москве на этой неделе. Встреча прошла в традиционно конструктивной и деловой атмосфере, заявил позднее российский лидер. По его словам, "в планах локализация его (препарата "Спутник V" - ред.) производства на венгерской территории".
"Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.