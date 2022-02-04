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Орбан назвал сроки начала производства "Спутника V" в Венгрии

Орбан назвал сроки начала производства "Спутника V" в Венгрии - РИА Новости, 04.02.2022

Орбан назвал сроки начала производства "Спутника V" в Венгрии

Производство "Спутник V" на вакцинном заводе в венгерском городе Дебрецен может быть налажено к концу 2022 года, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:48

2022-02-04T13:48

2022-02-04T13:48

владимир путин

россия

сан-марино

мексика

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

венгрия

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Производство "Спутник V" на вакцинном заводе в венгерском городе Дебрецен может быть налажено к концу 2022 года, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Как сообщил господин министр (инноваций и технологий Ласло) Палкович, решение правительства может быть выполнено и уже к концу года первые модули нашего вакцинного завода в Дебрецене начнут работу. Опыт пандемии показал, что это необходимо, чтобы у нас был завод по производству вакцин, используемых в Венгрии... Мы видим, что на вакцины "Спутник" и "Спутник Лайт" будет большой спрос в мире... Мы сможем производить "Спутник" вместе с русскими, и мы сможем продавать часть вакцины за границу", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth в пятницу.Переговоры президента РФ Владимира Путина и Орбана состоялись в Москве на этой неделе. Встреча прошла в традиционно конструктивной и деловой атмосфере, заявил позднее российский лидер. По его словам, "в планах локализация его (препарата "Спутник V" - ред.) производства на венгерской территории"."Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/orban-1770869839.html

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владимир путин, россия, сан-марино, мексика, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, венгрия, вакцина "спутник v", виктор орбан, в мире